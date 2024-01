Thomas Vincent, ouvreur d'Agen et ancien aurillacois a crucifié les Cantaliens sur une ultime pénalité. Il a en prime sauvé le SUA du précipice. Mais les Agenais restent dans le doute.

Le demi d’ouverture d’Agen a sans doute laissé d’excellents souvenirs aux supporters aurillacois mais ils se sont effacés vendredi soir. On joue l’ultime minute de ce match entre un SUA au bord de la catastrophe et un Stade aurillacois qui revient d’on ne sait où. Le score est de 20 à 21 et Émile Dayral est plaqué dangereusement par le Fidjien Christa Powell. Ce dernier écope d’un carton jaune et Thomas Vincent s’avance pour tenter la pénalité de la gagne. En coin, sur son mauvais pied, il rentre les trois points et permet au Sporting de s’en sortir, tant bien que mal !

"C’est frustrant quand même d’en arriver à ce scénario sachant qu’on a bien bossé toute la semaine et que l’on fait une superbe première période. On tourne à 20-3 au score mais l’écart fond très vite et on ne réagit pas. Heureusement que cela se termine comme ça. Personnellement, j’ai fait deux poteaux, je n’ai pas été chanceux mais je suis content pour l’équipe que cela se termine ainsi, sur la dernière pénalité", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Pour le meilleur et pour le pire

C’est vrai, le numéro 10 Agenais n’a pas été verni ce vendredi soir. Trois minutes avant la pénalité de la gagne, il tape le poteau extérieur. En première mi-temps, c’est la barre transversale qui l’a empêché d’ouvrir le score. Bref, il fallait beaucoup de sang-froid pour passer les trois derniers points. Dave Ryan approuve : "On a confiance en Thomas et je sais qu’il est capable de faire cela. C’est un excellent buteur. Il ne fait pas son meilleur match ce soir (vendredi), mais cela montre son caractère."

L’ancien joueur d’Aurillac a surtout évité le pire à son équipe. Avec le calendrier démentiel qui se présente, il valait mieux l’emporter face aux hommes de Roméo Gontineac. Mais Agen ne sort pas de ce match rassuré. Bien au contraire.

Les coéquipiers d’Arnaud Duputs ont d’abord présenté leur meilleur visage, réalisant une première période pleine et marquant deux essais. L’on se disait alors que la voie était royale et qu’un bonus offensif était envisageable. Puis, plus rien. En deuxième période, le SUA n’est entré qu’une seule fois dans les vingt-deux mètres cantalous. Il a été acculé et est passé tout près de la correctionnelle. Un double visage que personne n’a réussi à expliquer à l’issue de la rencontre. C’est donc avec beaucoup d’amertume que Dave Ryan et les siens vont se tourner vers un déplacement périlleux, à Béziers. Une bête blessée, en somme. Alors, à l’avenir, il faudra surtout que le SUA apprenne à se mettre à l’abri beaucoup plus tôt. Car Thomas Vincent ne sera pas toujours là pour sauver les meubles.