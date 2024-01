Auteur d’un doublé face à Valence-Romans, Adrian Motoc (international roumain), précieux dans le combat, semble monter en puissance ces dernières semaines.

Dans une grosse dizaine de jours, le Rugby Europe Championship, plus connu sous le nom de 6 Nations B reprendra ses droits, et dans l’ombre du grand Tournoi, l’Espagne, la Géorgie, le Portugal ou la Roumanie, pour ne citer qu’elles, se battront sur une compétition qui paraît déséquilibrée sur le papier, dans la mesure où la Géorgie a remporté les six dernières éditions.

Adrian Motoc, habitué à cette échéance internationale depuis 2017, la manquera cette année. Comme il l’expliquait dans nos colonnes début janvier, le deuxième ligne, usé par un mondial qui a laissé des traces (son équipe n’a pris que des claques), a décidé de faire une croix sur la sélection. "Je vais faire une pause pendant deux ans, confiait l’ex-joueur d’Aurillac, il y a trois semaines. J’ai eu un deuxième enfant, l’expérience est trop lourde pour moi. David Gérard a compris mon choix, on se tiendra au courant pour la suite." Le Biarritz olympique, son club depuis 2022, ne s’en plaindra pas, tant Motoc compte dans le collectif.

Premier doublé

Depuis qu’il est rentré du mondial, et même s’il a eu une reprise au Pays basque un peu compliquée, le colosse n’a manqué qu’une rencontre (la semaine dernière à Nevers) et au sein du paquet d’avants biarrots, sa capacité à se déplacer, couplée à sa puissance ballon en main, font de lui un élément incontournable de l’équipe. Contre Valence Romans, vendredi soir, il a joué soixante-huit minutes pendant lesquelles il ne s’est jamais économisé.

Il a marqué deux essais importants, puisque le premier a permis au BO, alors mené au score, de revenir dans le match (10-10, 32e), alors que le second a aidé Biarritz à bien rentrer dans sa deuxième mi-temps (17-10, 43e). "Sur l’essai avant la pause, décrivait Motoc après coup, nous étions juste à cinq mètres de la ligne. Nous avons travaillé, avec le demi de mêlée, le fait que je vienne couper comme ça. Derrière, j’avais cette envie de marquer, il ne restait que cinq mètres à parcourir et j’ai été jusqu’à la ligne. Concernant le deuxième, je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment, c’était la continuité du jeu."

Adrian Motoc, à l’instar d’un Charlie Matthews très pénible en touche pour l’alignement adverse, a réalisé un grand match et la prestation de l’attelage a été appréciée par Simon Mannix, le nouvel entraîneur en chef du BO. "Comme Charlie, Adrian a mis la pression sur la défense des touches en seconde période. Il a été réactif, a bien porté le ballon, a plaqué, est revenu dans le jeu. Il n’était pas tout seul. Je trouve qu’il a très bien bossé, comme tout le paquet d’avants", saluait le technicien au coup de sifflet final. "Il y a une période difficile, poursuivait Motoc. Ce match était très important pour le club et j’étais prêt à l’intensité qu’il fallait mettre." Ça s’est vu.