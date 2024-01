Cardiff a terminé dernier de sa poule, avec trois petits points et une différence négative de 113 points. Un parcours compliqué qui illustre aussi la santé du rugby gallois.

L’objet de cette bafouille n’est pas de tirer sur l’ambulance. Mais plutôt de lancer un cri d’alarme : en quatre journées de Champions Cup, Cardiff a donc encaissé quatre roustes, 193 points au total et 48 unités par match, en moyenne. On pourrait en rire, évidemment. On pourrait aussi en pleurer, tant le chemin de croix des coéquipiers de Tomos Williams, au demeurant joueurs et pas maladroits, fut par moments insoutenable et le plus souvent très gênant. Le pire, dans ce constat ? C’est qu’à l’heure actuelle, Cardiff est supposée être la meilleure des provinces galloises, les autres franchises de la principauté (Ospreys, Dragons et Scarlets) se débattant péniblement en Challenge Cup. De toute évidence, le rugby gallois est donc en crise, ne remplit plus ses stades et la quasi-totalité de ses porte-flambeaux sur le continent sont au bord de la banqueroute.

Avec une victoire facile face à Cardiff, sa seule de la phase de poules, le Racing 92 se qualifie in extremis.



Ici, le paysage ne changera guère la saison prochaine et, sauf miracle, Cardiff et ses voisines ne seront pas plus dangereuses dans la compétition transcontinentale qu’elles ne le furent cette année. La bouée de sauvetage ? Elle pourrait être incarnée, d’ici peu, par ce Tournoi des 6 Nations où les Diables Rouges se sont très souvent sublimés. À ce sujet, on n’a pas oublié ce que nous confiait récemment Laurent Labit, longtemps chargé de l’attaque tricolore : "Cela fait quelques saisons que le rugby gallois est en perte de vitesse, notamment en Champions Cup où les franchises de la principauté ne rivalisent plus. On ne les voit plus qualifiées. On ne les voit plus briller. Mais attention : ces Gallois moribonds avec leurs provinces ne sont plus les mêmes, dès lors qu’ils enfilent le maillot rouge." On est aujourd’hui nombreux à l’espérer…