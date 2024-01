Première défaite dans cette compétition pour l’UBB, qui est néamoins parvenue à décrocher deux points de bonus en Afrique du Sud et qui affrontera les Saracens en huitième de finale.

Ils ne l‘avaient pas crié sur tous les toits, mais les Bordelais rêvaient d’entrer dans l’histoire. Forts d’une campagne de Champions Cup jusque-là parfaite, ils voulaient devenir les premiers à s’imposer en Afrique du Sud, en infligeant aux Bulls leur première défaite de la saison à Pretoria, où les visiteurs repartent habituellement avec des valises bien lourdes. Les Girondins ont cru en leur rêve, même quand ils étaient menés de dix-neuf points en tout début de seconde période. "On est passé par toutes les émotions, reconnaissait le manager Yannick Bru. À un moment, je me suis dit que si nous craquions mentalement, ça pouvait être l’avalanche. J’avais dans ma tête que nous avions un matelas de 35 points, pas plus, donc je me suis dit que si nous craquions, ça pouvait devenir dur. On est contents de l’intensité et de l’engagement mental des joueurs." L’UBB n’a finalement pas réussi son pari, concédant sa première défaite depuis fin novembre en raison de deux dernières pénalités qui ont finalement sauvé des Bulls en souffrance.

Du positif avant les doublons

C’est la fin d’une série mais certainement pas un coup d’arrêt, pour une équipe qui a néanmoins réussi à prendre deux points (double bonus) après une semaine de préparation très courte et avec une équipe remaniée. Malgré la frustration de la défaite, surtout après avoir entrevu l’espoir d’une fin heureuse, l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas tout perdu dans ce périple, comme l’avouait l’arrière Romain Buros : "Peu d’équipes arrivent à décrocher un point de bonus défensif face aux Bulls. La victoire n’est pas là mais c’est une belle base de travail. Le groupe a été très soudé et il faut s’appuyer là-dessus. Cette phase de poule va donner de la confiance à tout le monde car on s’est mesuré à des grosses équipes sur le plan mondial. Le groupe sait maintenant de quoi il est capable. Aujourd’hui, même quand il manque du monde, on sait que l’on est capable de rivaliser face à de très grosses équipes. Ce groupe est proche de celui qui a tenu la baraque en début de saison. Même si ce n’était pas flamboyant, on s’est quand même bien tenu en Top 14 et on sait ce qui nous attend dans les prochaines semaines, avec beaucoup de garçons qui ne seront pas là. On s’est prouvé qu’il n’y avait besoin d’avoir absolument tout le monde pour que l’on soit bons. C’est ce qui va nous permettre d’avancer dans la saison. Tout le monde doit être capable de rentrer. " Il faudra pour cela faire preuve d’un peu plus de discipline mais aussi soigner les sorties de camp, comme soulignait l’arrière de l’UBB : "Quand nous arrivons à tenir le ballon, peu d’équipes nous résistent mais nous ne validons pas nos marques en faisant des petites erreurs qui nous remettent sous pression." Des erreurs que ce match aux Bulls aidera sûrement à corriger. Une expérience fondatrice pour bien passer l’hiver.