Biarritz, Soyaux-Angoulême et Rouen, qui occupent les trois dernières places du classement, ont tous gagné vendredi soir. Alors que sept points seulement séparent le huitième de l’avant-dernier, la lutte pour ne pas descendre s’annonce plus indécise que jamais.

C’est un véritable "ouf" de soulagement qu’ont poussé les joueurs du Biarritz olympique vendredi soir, puisque face à Valence-Romans, les Basques ont mis fin à une peu glorieuse série de sept matchs sans victoire (ils n’avaient plus gagné depuis début novembre !). Dire que ces cinq points tombent à pic, pour le BO, relève de l’euphémisme. Sans cette victoire face au VRDR, les Biarrots seraient restés scotchés à l’avant-dernière place du classement. "Au coup de sifflet final, c’était un peu bizarre, avoue le demi de mêlée Kerman Aurrekoetxea. Nous avions oublié la sensation que procure une victoire, mais il faut garder beaucoup d’humilité. Il reste beaucoup de travail." Même son de cloche chez le deuxième ligne Adrian Motoc. "À la fin du match, il y a eu un petit, et j’insiste sur petit, soulagement, expliquait l’international roumain. Il faut profiter de cette victoire, mais pas trop. Dès demain, il faut basculer sur la suite."

La suite, justement, s’annonce tout aussi décisive pour les Basques, puisqu’ils vont affronter, coup sur coup, Dax, Soyaux-Angoulême et Rouen. Trois équipes qui ont gagné ce week-end. L’USD, ce surprenant promu, a réalisé l’exploit de cette journée en l’emportant à Grenoble (24-27), ce qui permet, aux Landais, de compter sept points sur l’avant-dernier, le SA XV, qui a gagné un troisième match de suite à la maison (20-16, contre Colomiers). De son côté, Rouen, lanterne rouge depuis de longues semaines, a mis fin à une série de cinq défaites de suite, en battant Nevers.

Maurouard : "J’en suis persuadé, on va se maintenir"

Gagner est une chose. Le faire avec la manière et avec un bonus offensif face au sixième du classement en est une autre, et vendredi soir, à Robert Diochon, les Normands, comme les Biarrots, se sont fait un bien fou aux têtes. "Depuis trois semaines, le travail est intense et cela paye, soulignait Jérémie Maurouard après le succès contre Nevers (37-7). Ce qui change, c’est que certains mecs ont commencé à comprendre qu’à force de parler, de ne pas être dans le collectif, tu ne peux pas réussir. Et je pense que nous nous sommes remis en question, ce qui fait que ça a changé les mentalités. On voit une équipe depuis le début de la nouvelle année. Malgré les résultats, elle ne lâche pas. Je suis arrivé en cours de saison et je ne m’attendais pas à ça. Il y a vraiment un bon groupe, et on mérite quelque chose."

Après un déplacement à Colomiers le week-end prochain, le Rouen Normandie Rugby vivra, lui aussi, un mois de février importantissime pour sa survie, puisqu’il affrontera Valence Romans (13e), Biarritz (14e), puis Montauban (12e). "On va le faire, j’en suis persuadé. On va se maintenir", clamait l’ancien talonneur de l’Usap. Une chose est sûre : les trois prochaines journées seront sans pitié pour les perdants, car cette année, la lutte pour le maintien s’annonce plus féroce que jamais.