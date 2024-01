Après être rentrés bredouille de leur déplacement à Valence, les Vannetais ont vu leurs poursuivants les reprendre au classement. Pour se donner de l’air, le leader n’a d’autre choix que s’imposer ce vendredi face Mont-de-Marsan, un concurrent entreprenant.

Le week-end dernier, les 891 kilomètres reliant Valence à Vannes ont dû paraître très longs pour des Bretons exténués. Dans des conditions climatiques dantesques, le RC Vannes s’est incliné face à Valence-Romans 24-10. Et pour la première fois de la saison, les Bretons n’ont ramené aucun point d’un déplacement et sont rentrés bredouilles du stade Georges-Pompidou. Cette semaine, le manager vannetais Jean-Noël Spitzer a pourtant rappelé, statistique à l’appui, toute l’énergie laissée par les Morbihannais durant les 80 minutes passées sur le pré. "C’est un match à quarante-trois minutes de temps de jeu effectif. C’est le record de la saison et bien au-delà de ce que l’on fait d’habitude. C’est le match où on a eu beaucoup plus de possession, de passes, de franchissements et de mètres parcourus que l’adversaire mais au final, on se retrouve avec beaucoup moins de mètres parcourus au pied", explique, lucide, le manager. Mais les mauvais choix et la malchance ont eu raison des espoirs vannetais. Ce petit rebond favorable ou cette passe dans le dos semblent aujourd’hui fuir les Bretons et secouent quelque peu le navire au milieu de l’hiver. Contre Valence-Romans, le manager morbihannais n’a été satisfait ni par le contenu, ni par le caractère de son groupe. "Il y a deux matchs sur seize où on n’a pas été dans les clous, celui contre Provence Rugby et celui-ci. Contre Valence-Romans, nos leaders ont failli", a précisé Jean-Noël Spitzer. Mais dans un championnat aux allures de marathon, l’essentiel est de garder le cap.

"Un impératif de victoire"

Car en Bretagne, l’hiver peut être rude et impacter les organismes. "Je crains toujours cette période-là. On est l’équipe qui fait le plus de déplacements, les mecs ne sont pas des surhommes", a expliqué l’entraîneur vannetais. Cette répétition de longs trajets coûte un jour de plus aux Bretons dans la préparation d’un match. Dans cette course de plus en plus physique et intense qu’est le Pro D2, ce jour de récupération en moins peut partiellement expliquer ce coup de froid hivernal. Pas forcément habitués à mener la danse, les Morbihannais n’ont pas choisi leurs combats et ont peut-être laissé quelques plumes en route en ratant de peu le coup de maître à Brive ou Grenoble. "À force de vouloir batailler partout tout le temps, on se dit qu’on a peut-être laissé de l’énergie un peu bêtement. Pour se rassurer, il faut gagner à domicile et produire du jeu", a confié l’entraîneur breton.

Face à la forteresse bretonne se présente donc une équipe en pleine bourre qui reste sur trois succès d’affilée comme le détaille Jean-Noël Spitzer : "Mont-de-Marsan est l’une des équipes les plus intelligentes de Pro D2 tactiquement, surtout depuis l’arrivée de Stéphane Prosper. Elle joue bien au pied, se découvre peu, est très à l’aise sur les contre-attaques. Elle va attendre les erreurs de l’adversaire et s’en nourrir pour réinvestir son camp et produire du jeu." Alors que le stade de la Rabine devrait de nouveau faire le plein pour cette affiche, les Bleu et Blanc sont conscients que la marge d’erreur est resserrée. "Aujourd’hui, on n’a pas les moyens de perdre à domicile. Il y a donc un impératif de victoire", a confié cette semaine l’entraîneur breton. Avant d’espérer reprendre leur marche en avant, les Vannetais sont ce vendredi attendus au tournant.