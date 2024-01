Rouen ne désespère pas de rebondir enfin, même si les chances de maintien s’amenuisent de semaine en semaine, la venue de Nevers peu efficace à l’extérieur peut être le moment de la relance.

À la reprise en janvier, Rouen avait établi un plan, qui devait commencer par une victoire face à Mont-de-Marsan, un seul point pris sur ce match et une nouvelle défaite. À Brive la semaine passée, bis repetita, Rouen tient une heure puis encaisse deux essais, au final zéro points.

Il est donc urgentissime de faire un résultat, avec une victoire obligatoire voir plus si affinités. "On est dos au mur, on travaille bien mais on n’arrive pas à gagner, on ne prend personne à la légère, Nevers c’est costaud ça tape fort, mais on doit passer au-dessus de ça et appuyer sur nos points forts, devant, la mêlée, la touche fonctionne, il faut qu’on soit des points de départ solides pour nos trois quarts", confie Samuel Maximin le troisième ligne.

Concentration et discipline

On peut aussi évoquer le manque de chance de Rouen avec des décisions qui tournent rarement en leur faveur, des essais refusés à Rouen contre Mont-de-Marsan et accordés à Brive dans quasiment la même situation la semaine suivante.

"On n’est pas du genre à taper sur les arbitres, mais chaque homme sur le terrain a sa propre analyse. On fait des bonnes choses, on doit montrer qu’on est plus forts, et à tout le monde, comme cela cet aspect-là tournera aussi en notre faveur. On manque de franchissements et on fait encore des petites erreurs. On ne va recevoir que des équipes meilleures que nous, puisqu’elles sont mieux classées, le classement est clair, donc on doit être impeccable pour être récompensé de nos efforts", analyse Greg Bouly, l’entraîneur des avants.

D’ailleurs, Rouen ne parle pas forcément de maintien, une manière de ne pas se mettre une pression supplémentaire, mais d’avant toute chose, de gagner à nouveau, en se basant sur les certitudes. "Il faut qu’on gagne avant tout, en espérant que ni Biarritz ni Soyaux-Angoulême ne gagnent, Valence-Romans est déjà loin à la 13e place, il faut arrêter de courber l’échine, et jouer de manière construite et constante", conclut le technicien normand.

Car Rouen a aussi la fâcheuse habitude d’avoir des trous d’air de quelques minutes dans un match, qui gâche tout ce qui a été mis en place avant. Donc de la concentration et de la discipline doivent être les piliers d’une prochaine victoire.