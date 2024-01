Blessé pendant une grande partie du début de saison, l’international anglais jongle encore avec les pépins physiques, mais son expérience est attendue au sein de la ligne d’attaque biarrote.

Habitué à attirer des gros poissons pour essayer de faire briller son attaque (Speight, Saili, Kuridrani), Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, est resté fidèle à ses principes, lorsqu’à l’été dernier, il a finalisé l’arrivée de Jonathan Joseph et très vite, de grandes attentes furent placées sur l’international anglais (54 sélections).

Le public d’Aguilera a pourtant dû patienter de longs mois avant de voir "JJ" porter le maillot rouge et blanc à cause de soucis récurrents aux ischio-jambiers, et c’est à la mi-octobre que l’ancien garçon de Bath a démarré son premier match avec le BO. "Il faut savoir que la femme de Jonathan a accouché quelques semaines seulement avant que nous ne démarrions la préparation physique, rembobine Matthew Clarkin. Il s’est retrouvé éloigné d’elle et de son bébé, a fait beaucoup d’allers-retours pour être auprès des siens et je pense que ça ne l’a pas mis dans les meilleures conditions pour éviter la blessure. Pour autant, son intégration, ici, s’est plutôt bien passée et Jonathan, au quotidien, est une personne très ouverte, sympathique et agréable."

Du monde au centre

Attendu pour être un des patrons de l’attaque du BO, Joseph (32 ans) doit monter en puissance sur la phase retour pour aider son équipe à se sortir du bas de tableau, et à ce titre, les qualités offensives indéniables du centre, couplées aux beaux jours, qui, tôt ou tard, referont surface au Pays basque, sont autant d’éléments qui laissent à penser que le meilleur est à venir. "Jonathan commence à trouver sa place dans l’effectif. Il montre toute son expérience et ses qualités, poursuit Clarkin. On le voit au quotidien à l’entraînement et je pense qu’on va le voir de plus en plus, en match."

En treize, Joseph et Morgan doivent pouvoir être alignés aux côtés de David ou Vergnaud, et ces associations ont, sur le papier, tout pour faire trembler les défenses de Pro D2. Sauf que les trois premiers cités n’ont pas été épargnés par les pépins jusque-là. "Pour l’instant, reprend Clarkin, pour des raisons diverses, on n’a pas pu les faire enchaîner des matchs et ils n’ont pas eu assez de temps ensemble pour trouver des repères. Mais si nous sommes capables d’avoir un peu plus de constance au poste, je pense qu’on va faire des dégâts." Ce sera un des objectifs du BO pour la seconde partie de saison.