Stade français Arrivé dans la capitale l’été dernier, le jeune troisième ligne de 19 ans Andy Timo va fêter sa première titularisation avec le club parisien ce samedi. Présentation.

Les inconditionnels du Stade français l’attendaient avec impatience, ils vont enfin pouvoir le découvrir sous le maillot des Soldats roses. Andy Timo, le jeune troisième ligne de Massy (19 ans) arrivé dans la capitale l’été dernier après avoir été sacré champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans, va enfin fêter sa première titularisation avec le club parisien. "Nous aurions bien aimé l’intégrer un peu plus tôt, souligne d’emblée le directeur du rugby Laurent Labit. Seulement, il est dans le squad de France 7 et a participé à de nombreux rassemblements et tournois. Il a donc souvent été absent. Il compte d’ailleurs parmi les joueurs susceptibles de faire les Jeux Olympiques l’été prochain." Un objectif pour celui que de nombreux clubs de Top 14, dont le Stade rochelais, ont tenté de séduire afin de le convaincre de les rejoindre. Mais cette fois-ci, en accord avec le manager de France 7 Christophe Reigt et l’entraîneur Jérôme Daret, le staff parisien a demandé à le conserver au sein du groupe professionnel. "Nous avons eu une réunion avec eux, précise Laurent Labit, afin d’établir sa feuille de route jusqu’à l’été prochain. Or, nous voulions le lancer sur cette période de Champions Cup."

Labit : "Il a le même profil que Macalou"

Andy Timo a donc joué ses premières minutes avec son nouveau club le week-end dernier lors du déplacement à Dublin pour affronter le Leinster. Un sacré baptême du feu. "Il a répondu à nos attentes, reprend encore Labit. Il a vraiment fait une bonne rentrée. Mais nous ne sommes pas surpris. C’est un joueur avec de nombreuses qualités. Il est très aérien, il va très vite. Un vrai joueur de couloir. Il a d’ailleurs un peu le même profil que Sekou (Macalou), mais il est peut-être meilleur dans le combat." "Je le prends bien, disait-il il y a quelques mois à propos de la comparaison. Sekou un leader, j’aimerais suivre ses pas. Mais Sekou c’est Sekou, et moi c’est moi. Je respecte ce qu’il a fait, mais j’espère faire beaucoup mieux que lui…" Un message exempt de toute ambiguïté sur les ambitions du joueur.

Samedi, il affrontera donc la province sud-africaine des Stormers dans un contexte qui lui permettra sans doute d’être libéré de toute pression. Sinon la possibilité d’être reversé en Challenge Cup, le Stade français n’a pas grand-chose à espérer de cette rencontre. "C’est le bon moment pour lui, insiste Laurent Labit. L’environnement de ce match sera favorable à son épanouissement." Et Laurent Labit de conclure : "Il a vraiment une grosse carte à jouer."