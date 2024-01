Si la possibilité de qualification existe, la réaction des basques après la claque de Northampton est leur priorité. Quelle que soit l’issue de ce match.

Sans victoire mais avec un match nul au Munster et un point de bonus défensif obtenu face à Glasgow, Bayonne peut toujours prétendre à une qualification. Mais n’est pas maître de son sort. Les basques devront tabler sur une victoire sans bonus ou un nul de Toulon à Glasgow et aller chercher, si possible, un point de bonus offensif. Pas simple !

Mais avant toute considération, les Bayonnais auront à effacer leur pâle prestation dernière à Northampton. "On veut présenter un contenu solide, avance Grégory Patat. Vu nos résultats, on n’est pas légitimes pour une qualification. Maintenant, la compétition veut ça. On va jouer le match à fond puis on fera les comptes. Mais on ne base pas notre discours sur une éventuelle qualification. Quand on est aussi faible dans l’intensité, dans le jeu sans ballon, en défense en zone de marque, on a le score de la semaine dernière. On veut se servir de cette compétition pour apprendre des choses et pour préparer au mieux notre retour en Top 14."

En plus d’appréhender la venue d’Oyonnax, mission qui balaie toutes les autres, quels enseignements seront à retirer ce dernier match de poule qui s’annonce de très haut niveau ? "Ce sera l’épisode 2, en plus bestial et en plus frontal, précise le manager. On va essayer de remédier à certaines choses par rapport au week-end dernier et imposer aussi notre savoir-faire à cette équipe d’Exeter."

L’Aviron voulait apprendre cette Coupe d’Europe. Ne s’est-il pas fragilisé quelque part finalement avec la déculottée anglaise ? Le doute s’est-il immiscé ? "Il y a zéro doute dans nos têtes. On a pris une grosse fessée. On en est tous conscients. Ce n’est pas le visage de l’Aviron qu’on veut donner. C’est frustrant de ne pas se servir d’un match comme ça pour s’étalonner. Maintenant, c’est derrière nous."

Implication intacte

Et ce comportement à l’extérieur, source de bien des soucis, et alors qu’on le croyait en train de se dissiper, reste toujours sujet de préoccupation. "Est-ce un manque de caractère, d’ambition, d’esprit de compétiteur ou tous simplement une barrière qu’on n’arrive pas à assumer ? C’est frustrant, en tout cas, d’avoir cette irrégularité dans nos performances." Enfin, même en cas de défaite, les Bayonnais, s’ils terminent cinquièmes de leur poule, pourront jouer un huitième de finale de Challenge Cup puisqu’ils pourraient être reversés dans cette compétition. "Ce serait une première pour l’Aviron, assure Grégory Patat. On va le voir positivement. Est-ce qu’on le mérite ? Je ne pense pas au niveau des résultats. On reste lucides sur notre niveau et on sait où on veut aller."

À l’heure du coup d’envoi, dimanche, Bayonne connaîtra sa feuille de route pour empocher son ticket… ou saura si, tout simplement, il n’aura pas voix au chapitre. Mais, pour le manager, l’implication de ses joueurs se voudra intacte.