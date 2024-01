Revenu d’une blessure aux cervicales qui l’avait éloigné du XV de France au pire de moments, le tarnais a appris cette semaine son retour auprès du groupe france.

C’était le 22 avril dernier et les images avaient de quoi glacer le sang. On y voyait le talonneur du CO, Gaëtan Barlot, allongé au sol entouré de soignants qui prenaient mille précautions pour l’évacuer du stade Pierre-Fabre, où il venait d’être terrassé après un très violent choc consécutif à un plaquage sur Dany Priso. Sorti sur civière, on comprenait alors que le numéro 2 du club tarnais était en train de faire une croix sur ses chances de participer à la Coupe du monde 2023, pour laquelle il était un candidat crédible au poste de talonneur derrière Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Opéré d’une hernie cervicale dans les jours suivant ce match de sinistre mémoire, le talonneur tarnais rassurait toutefois très vite les suiveurs du CO : le rugby n’était pas fini pour lui et il pourrait revenir au jeu très vite. Ce fut fait dès le mois d’août, à l’occasion du trophée Ibrahim-Diarra disputé contre Montauban.

Depuis ? Le talonneur de 26 ans, bourreau de travail, a tout mis en œuvre pour retrouver le niveau qui était le sien lors de la saison 2021-2022, celle où il a explosé aux yeux du Top 14 sous les couleurs du CO, celle qui a fait de lui un international. Il a disputé onze matchs toutes compétitions confondues, toujours dans la peau d’un titulaire. Cette semaine sonne comme sans doute comme une belle revanche pour l’ancien columérin qui a appris mardi qu’il serait retenu dans le groupe des trente-quatre joueurs appelés à préparer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. "C’est une superbe nouvelle pour le club d’avoir Gaëtan avec le XV de France. Il est en très bonne forme en ce moment, il va pousser derrière les deux autres talonneurs. C’est vraiment une belle chance pour lui et pour le club de rayonner durant le Tournoi des 6 Nations. Nous, on va s’adapter sans lui quand il ne sera pas là, ce n’est pas un problème", expliquait son manager Jeremy Davidson.

Du volume sur synthétique

Heureusement, selon toute vraisemblance, Jeremy Davidson pourra à nouveau compter sur son talonneur vendredi soir à Gloucester, où il s’agira pour l’équipe d’essayer de rallier les huitièmes de finale de cette Challenge Cup en terminant au meilleur classement possible, afin de recevoir lors de la phase finale et de s’ouvrir le tableau. La Challenge Cup, si elle n’a pas le prestige de sa grande sœur, reste une très belle ligne à inscrire sur un palmarès et le CO ne s’en priverait pas si l’occasion lui était donnée d’y réaliser un très bon parcours. Pour y parvenir, il faudra donc obtenir un bon résultat face à des Anglais qui offrent deux visages. Le premier est très séduisant sur la scène européenne, le deuxième un peu moins au niveau du championnat domestique où Gloucester est neuvième sur dix de Premiership. Toujours prudent, Davidson relativise : "Ils ont perdu beaucoup de matchs, certes, mais il faut voir le niveau de leurs adversaires. C’est toujours de très grandes équipes comme Northampton. Gloucester est vraiment une formation très sérieuse. Ils mettent énormément de volume au jeu, bien aidés en cela par leur pelouse synthétique. Cette équipe est vraiment très en place et nous devrons montrer notre plus beau visage pour les renverser."

Dans le sillage de leur talonneur international et de leur capitaine Mathieu Babillot, les Tarnais ont les moyens de leurs ambitions.