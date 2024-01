Arrivé en Corrèze pendant les fêtes de fin d’année, le Basque s’est rapidement acclimaté. Après plusieurs mois sans jouer à Castres, il retrouve le plaisir du terrain.

"Je n’ai pas souvent vu Asier marquer des essais d’aussi loin, avouait Pierre-Henry Broncan après la victoire contre Rouen. Ça peut le libérer après une phase compliquée. Asier est un garçon qui va beaucoup nous apporter. Il est radieux, c’est le principal." Décisif face à la lanterne rouge après une course d’une vingtaine de mètres conclue dans l’en-but, Asier Usarraga avait forcément le sourire. "C’est vrai que ça ne m’arrive pas souvent. C’était un bon moment d’autant plus qu’il y avait ma famille au stade." Un essai libérateur pour un joueur qui, petit à petit, retrouve la sensation de la compétition. Une sensation qui manquait au guerrier basque puisqu’avant son arrivée à Brive, il n’avait plus joué en match officiel avec le Castres olympique depuis le 6 mai dernier… Une éternité pour un sportif professionnel. "Je n’ai pas hésité une seconde avant de venir. C’était une opportunité de rejoindre Pierre et Arnaud, de rejouer au rugby et de me régaler. Ce sont des coachs qui m’ont fait confiance, et qui ont cru en moi." Deux entraîneurs qui l’avaient déjà fait venir par le passé (en 2017 à Albi pour Arnaud Méla ; en 2022 à Castres pour Pierre-Henry Broncan).

Remplaçant à Biarritz, où il a été en partie formé, puis face à Rouen, Usarraga prend ses marques dans ce nouvel effectif. "J’ai senti qu’il pouvait me manquer quelques automatismes au début mais c’est normal, c’est compliqué d’arriver dans une nouvelle équipe en cours de saison. Je ne conseille à personne de déménager à Noël, sourit-il. Tout le monde m’a partagé beaucoup d’informations pour m’aider donc ça a été plus facile. Je suis en train de m’adapter au jeu de l’équipe et de trouver ma place dans ce groupe."

Le nouveau poil à gratter du CAB

Et un homme épanoui en dehors des terrains devient un redoutable joueur une fois les crampons enfilés. Un joueur qui doit aider le CAB à atteindre ces objectifs de qualification. Quitte à évoluer à un poste un peu particulier puisque Pierre-Henry Broncan souhaite surtout l’utiliser en deuxième ligne, lui l’habituel troisième ligne - même s’il a déjà évolué dans la cage que ce soit à Biarritz ou à Bayonne. Mais peu importe pour Usarraga : "En deuxième ligne, nous sommes plus centrés sur le terrain, nous n’occupons pas les couloirs en attaque. Il y a donc un peu moins de courses, mais il y a aussi plus de fatigue car il faut plus pousser en mêlée qu’en troisième ligne. Mais j’essaye de garder mon style de jeu."

Un profil de plaqueur-gratteur qu’il partage à Brive avec Saïd Hirèche, pour son plus grand plaisir. "J’ai eu la chance de jouer dans ma carrière avec de très bons gratteurs dont Saïd fait partie. Quand nous sommes tous les deux sur le terrain, nous ne sommes pas obligés d’aller dans tous les rucks, chacun cible le sien. Ça facilite le travail et nous permet d’être plus efficaces dans ce domaine." Cela s’est vu contre Rouen, puisque les deux joueurs ont chacun récupéré un précieux ballon après leur entrée simultanée. Bis repetita contre Montauban ?