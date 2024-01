Willis sera toulousain la saison prochaine

Arrivé en novembre 2022, le flanker anglais Jack Willis avait prolongé l’an passé avec une clause optionnelle pour la saison à venir, qui a désormais été activée.

Il fut l’un des hommes de la fin de saison dernière. Arrivé en novembre 2022 au Stade toulousain, après la banqueroute des Wasps, le troisième ligne Jack Willis (27 ans) avait été particulièrement précieux en l’absence d’Anthony Jelonch (genou) et très en vue lors de la finale de Top 14 remportée contre La Rochelle en juin. Une réussite qui l’avait poussé à prolonger l’aventure à Ernest-Wallon, malgré des sollicitations outre-Manche. "Je sais que je suis à ma place pour les trois prochaines années", avait-il affirmé dans ces colonnes. Mais il y avait une subtilité dans son engagement pour trois saisons (jusqu’en 2026) puisque les deux dernières étaient optionnelles, comme le Stade toulousain l’avait communiqué.

En clair, l’international anglais (15 sélections) avait l’opportunité de quitter le club, soit à l’été 2024, soit à l’été 2025. Peut-être une porte de sortie due à l’incertitude de son avenir en équipe nationale puisque, s’il avait obtenu une dérogation pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2023 et la Coupe du monde, il n’est désormais plus éligible, le règlement de la RFU (Fédération anglaise) n’autorisant pas la sélection d’un joueur expatrié. Il ne figure donc pas dans le groupe de Steve Borthwick pour le Tournoi 2024.

Mais Willis a bien décidé de poursuivre sa carrière à Toulouse. Selon nos informations, la date butoir pour dénoncer sa clause était fixée au 31 décembre. La première année optionnelle a été donc activée automatiquement, l’engageant au moins jusqu’en juin 2025.

Banos présent lors des doublons

Avec Willis, le secteur de la troisième ligne sera donc toujours bien fourni chez le champion de France en titre lors de l’exercice 2024-2025. Pour rappel, outre le prometteur Mathis Castro-Ferreira (20 ans) qui a été verrouillé sur le long terme, le Stade toulousain accueillera définitivement Léo Banos (21 ans), qui brille avec Mont-de-Marsan en Pro D2 depuis deux saisons et demie. Le joueur avait déjà rejoint le club rouge et noir pour disputer les premières journées de Top 14 cette saison, quand de nombreux internationaux (concernés par la Coupe du monde) manquaient à l’appel. Selon nos informations, Banos sera d’ailleurs de retour à Ernest-Wallon la semaine prochaine et restera à disposition du staff toulousain durant toute la période de doublons correspondant au Tournoi des 6 Nations.