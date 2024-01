La Champions Cup se poursuit ce week-end avec plusieurs grosses affiches, notamment pour les clubs français. Découvrez les compositions probables.

Glasgow - Toulon

Le XV de départ probable de Toulon : Toulon 15. Luc ; 14. Villière, 13. Tuicuvu, 12. Smaili, 11. Dréan ; 10. Sinzelle, 9. Lobzhanidze ; 7. Coulon, 8. Isa, 6. Le Corvec ; 5. Warion, 4. Rebbadj ; 3. Setiano, 2. Baubigny (cap.), 1. Devaux.

Remplaçants : 16. Singleton, 17. Gonzalez, 18. Brookes, 19. Halagahu, 20. Du Preez, 21. Danglot, 22. Hervé, 23. Rabut.

Infirmerie : le talonneur Teddy Baubigny (fracture à une main) et l’ailier Gaël Dréan (commotion) sont remis et seront du XV de départ. Le talonneur Anthony Étrillard (tendon d’Achille), le pilier Jean-Baptiste Gros (cervicales), le deuxième ligne Yannick Youyoutte (genou), le troisième ligne Charles Ollivon (cuisse, en reprise), le deuxième ligne Esteban Abadie (genou, en reprise) et le demi de mêlée Baptiste Serin (épaule) sont toujours sur le flanc. Des joueurs sont laissés au repos (Priso, White, Ribbans…) en vue des échéances à venir en Top 14.

Bulls - UBB

Le XV de départ probable de l'Union Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Tambwe, 13. Depoortere, 12. Uberti, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Holmes, 9. Abadie ; 7. Gazzotti, 8. Samu, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Douglas ; 3. Sadie, 2. Maynadier, 1. Poirot (cap.).

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Boniface, 18. Tameifuna, 19. Ricard, 20. Tatafu, 21. Miquel, 22. Nanette, 23. Garcia.

Infirmerie : forfait face aux Saracens, Tevita Tatafu est de retour dans le groupe pour ce match en Afrique du Sud. Le staff girondin a décidé de donner une semaine de vacances à Maxime Lucu et Yoram Moefana. Matthieu Jalibert et Damian Penaud sont aussi au repos dans l’optique du Tournoi des 6 Nations. Du côté des internationaux, Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortere seront donc les seuls présents sur la feuille de match. Yannick Bru a effectué sept changements par rapport à la victoire face aux Saracens. Jefferson Poirot retrouve le capitanat et Pablo Uberti le poste de premier centre. Nans Ducuins et Ben Tapuai sont toujours au repos.

Racing 92 - Cardiff

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Tedder ou Spring ; 14. Wade, 13. Fickou (cap.), 12. Tabuavou, 11. Imhoff ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Kolisi, 8. Kamikamica, 6. Diallo ou Lauret ; 5. Rowlands, 4. Woki ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Khairashvili, 19. Palu, 20. Baudonne, 21. Le Bail ou Diallo, 22. Klemenczak, 23. Arundell ou Tedder.

Infirmerie : pour cet ultime match de phase régulière, simplement capital en vue d’une hypothétique qualification pour les huitièmes-de-finale de la compétition, Stuart Lancaster devrait aligner une équipe pour le moins compétitive où l’on retrouvera toutes les stars de l’effectif francilien, à savoir Siya Kolisi, Cameron Woki, Gaël Fickou, Nolann Le Garrec, Antoine Gibert ou encore Will Rowlands, lequel disputera bientôt le Tournoi des 6 Nations avec le pays de Galles. Dès lors, les Gallois de Cardiff s’apprêtent-ils à prendre la foudre ?

Stade français - Stormers

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Dakuwaqa, 13. Ahmed ou Ward, 12. Etien, 11. Ibo ; 10. Segonds, 9. Kockott ; 7. Hirigoyen, 8. Habel-Küffner, 6. Timo ; 5. Azagoh, 4. Gabrillagues (cap.), 3. Gomez Kodela, 2. Ivaldi, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Panis, 17. Kakovin ou M. Alo-Emile, 18. N’Diaye, 19. Van der Mescht, 20. Macalou, 21. Weber, 22. Henry, 23. Ahmed ou Ward.

Infirmerie : l’international australien Sefa Naivalu, opéré d’une cheville, est toujours absent. Tout comme le deuxième ligne Matthieu De Giovanni qui a subi une intervention chirugicale de l’épaule et le troisième ligne Julien Ory (ischios). En revanche, le trois-quarts centre Julien Delbouis est en phase de reprise. Pierre Boudehent et Charles Laloi également. Ces trois-là postuleront pour le match de Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles. Quant au pilier droit Giorgi Melikidze, il a repris l’entraînement sans contact et fera son retour dans les séances collectives très prochainement. Il pourrait faire son retour à la compétition du match à Oyonnax. De son côté l’international anglais Joe Marchant est laissé au repos en raison d’un pépin musculaire.

Le XV de déoart probable de Lyon : 15. Tchaptchet ; 14. Niniashvili, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Ioane ; 10. Berdeu (cap.), 9. Rimet ; 7. William, 8. Gouzou, 6. Okuya ; 5. Kpoku ou Goujon, 4. Vignolles ; 3. Tafili, 2. Coltman, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Charcosset ou Marchand, 17. Rey, 18. Kaabeche, 19. Lambey ou Goujon, 20. Allen, 21. Dumas, 22. Smith, 23. Parisien.

Infirmerie : les deuxième ligne Félix Lambey (nez) et Loann Goujon (coude) effectuent leur retour au sein d’un groupe qui n’a pas connu de blessure la semaine dernière face au Connacht. Romain Taofifenua sera laissé au repos, comme Mickaël Guillard, Demba Bamba ou Paddy Jackson. Baptiste Couilloud, toujours en délicatesse avec son épaule, est préservé en prévision de la réception de Perpignan qui pourrait potentiellement coïncider avec le retour de Semi Radradra (déchirure ischio). À noter, pour ce déplacement, les apparitions dans le groupe élargi des jeunes Esteban Gonzalez (demi de mêlée) et Noa Pommelet (centre).

Sale - La Rochelle

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. West ou Seuteni, 12. Seuteni ou Hastoy, 11. Thomas ; 10. Hastoy ou Reus, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Boudehent ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Lespiaucq, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Sclavi, 18. Dillane, 19. Cancoriet, 20. Berjon, 21. Reus ou West, 22. Nowell, 23. Colombe.

Infirmerie : les plans du staff sont encore contrariés par de nombreuses absences, notamment derrière. Si Jack Nowell (main) pourrait reprendre, Jules Favre (plancher orbital), Jonathan Danty (commotion) et Raymond Rhule (reprise) sont absents. Devant, la blessure de Pierre Bourgarit à l’épaule gauche a été le gros coup dur de la rencontre de dimanche dernier face à Leicester. Le talonneur manquera entre trois et quatre mois de compétition.

Toulouse - Bath

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Mallia ou Bituniyata, 13. Delibes ou Tauzin, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Ainu’u ou Neti, 18. Laulala, 19. Brennan, 20. Placines, 21. Graou, 22. Tauzin ou Capuozzo 23. Bituniyata ou A. Retière.

Infirmerie : sorti en Ulster en raison d’une contusion osseuse autour du genou, Alexandre Roumat était ménagé en début de semaine. à l’heure de boucler ces lignes, il se dirige vers un forfait, comme Santiago Chocobares, sorti aussi à Belfast après avoir subi un choc et passé un protocole commotion, qui s’est révélé négatif (le joueur aurait pu revenir en jeu). Par précaution interne, il était au repos cette semaine pour passer devant le responsable commotion et éviter tout danger. Une gestion maintenue dimanche. Juan Cruz Mallia (béquille) et Dimitri Delibes (tension musculaire), restés en marge du groupe lors de la séance de mardi après-midi, sont incertains mais leur présence est espérée face à bath. En revanche, Dorian Aldegheri, aussi sorti à Belfast à cause d’un coup au-dessus de la rotule, est apte. Pierre-Louis Barassi (mollet), Paul Costes (genou) et Thibaud Flament (pied) sont forfaits. Romain Ntamack (genou) sont en rééducation.

Bayonne - Exeter

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Spring ; 14. Callandret, 13. Maqala, 12. Lestrade, 11. Baget ; 10. Dolhagaray, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Bruni, 6. Huguet ; 5. Mikautadze, 4. Marchois (cap.) ; 3. Tagi, 2. Giudicelli, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Cormenier, 18. Tatafu, 19. Leindekar, 20.Ariceta, 21. Labarbe, 22. Mori, 23. Pourailly.

Infirmerie : Rémi Bourdeau et Eneriko Buliruarua, après leur K.-O. la semaine dernière et dont ils sont remis, sont jugés trop justes pour être alignés. Reece Hodge (douleur au pied) reste à l’infirmerie. Arthur Iturria (adducteurs) est tout près du retour en compétition, tout comme Peyo Muscarditz. Pieter Scholtz (déchirure au mollet) renoue avec la course. Gela Aprasidze (commotions) est sur le chemin du retour. Quentin Béthune (luxation du coude) reprend bientôt. Gaëtan Germain est en phase de réathlétisation. Retours de Sireli Maqala, Federico Mori, Guillaume Rouet et Bastien Pourailly.