L’ASM se déplace en Géorgie avec une seule ambition : ramener une victoire bonifiée. Face au Black Lion, les Clermontois sont déjà en ordre de marche.

Le Black Lion est craint par Clermont. Quelques minutes après la solide victoire face aux Scarlets, Fritz Lee n’en menait pas large pour évoquer la dernière journée. "Quand on voit ce qu’ils ont fait aux Scarlets, c’est énorme ! Si on n’élève pas notre niveau, on ne gagnera pas. C’est certain. C’est une rencontre extrêmement importante et il faut tout lâcher pour remplir nos objectifs", prévenait le numéro 8. À plus de 4 000 kilomètres du Michelin, Clermont s’est engagé dans un long périple et deviendra la première équipe française à poser le pied en Géorgie. Mais à l’inverse de leur déplacement en Afrique du Sud l’année passée, l’ASM voyagera avec une idée en tête : les cinq points. Un objectif clamé haut et fort par les Jaunards la semaine dernière et vital pour s’assurer de recevoir au moins en huitième et quart de finale.

Quelques courageux supporters en Géorgie

"On veut se qualifier le plus haut possible pour recevoir. On est en accord avec ça mais on n’y est pas encore parce que le Black Lion est bien dans la course à la qualification !", claironnait de son côté Christophe Urios. Pour éviter une mauvaise surprise, plusieurs cadres seront de retour. George Moala, Marcos Kremer ou Étienne Falgoux devraient débuter sur la pelouse du stade Meskhi de Tbilissi. Une foule de 20 000 Géorgiens est d’ailleurs attendue pour pousser derrière les partenaires de Luka Matkava. Côté clermontois, un peu moins d’une dizaine de courageux ont traversé l’Europe pour supporter les Jaunards. "Nous sommes sur place depuis dimanche et on a trois tambours qui sont arrivés par l’avion de l’ASM en fin de semaine", expliquait Alexis Rabier, président des "Mordus", qui espérera se faire entendre au milieu de la foule. Les Clermontois, eux, devront saisir cette belle occasion pour s’offrir un deuxième succès à l’extérieur cette saison et faire le plein de confiance avant le retour du Top 14.