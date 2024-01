De nombreux clubs de l’élite vont changer de responsable de la performance cet été : ce sera notamment le cas de Lyon, Castres, Clermont, La Rochelle et du Stade français. Un jeu de chaises musicales s’est mis en place.

Les joueurs ne sont pas les seuls à animer le marché des mutations (voir notre dossier). Du côté des encadrements et tout particulièrement des préparateurs physiques, on assiste à un véritable jeu de chaises musicales en coulisses. Comme déjà évoqué dans ces colonnes, Pierre Sagot, aujourd’hui responsable de la performance à Grenoble, va prendre la direction de Lyon à l’intersaison. Dans le Rhône, il rejoindra Fabien Gengenbacher et prendra la suite de Pierre Lasssus dans l’organigramme. Ce dernier va continuer d’officier dans l’élite : il œuvrera en effet du côté de Castres où l’actuel responsable de la performance, Vincent Giacobbi, arrive au terme de son engagement. Arrivé en 2016 dans le Tarn, il va se lancer un nouveau défi qui l’amènera à retrouver Christophe Urios avec qui il avait été sacré champion de France en 2018.

Gardent aux Saracens ?

Parmi les figures bien connues de ce secteur, Philippe Gardent va aussi changer d’air. Comme indiqué par nos confrères de L’Equipe, l’ancien footballeur américain n’occupera plus le poste de responsable de la préparation physique qu’il s’était vu confier en 2019. Pour le remplacer, le nom de Stephan Du Toit, actuellement en poste au Stade français, circule. Paris qui devra donc aussi se réorganiser. Le Sud-Africain aurait également une touche au Leinster où officie son compatriote Jacques Nienaber. Philippe Gardent figure, lui, parmi les pistes suivies par les Saracens. Mais il ne serait pas le seul en piste. Ce marché, considéré comme crucial par les managers, devrait continuer d’animer l’actualité en coulisses dans les semaines et mois à venir.