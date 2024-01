Deux Bordelais et deux Toulousains représentés dans ce XV de la troisième journée de Champions Cup pour récompenser les belles performances de ces équipes françaises. Will Skelton a une nouvelle fois marché sur ses adversaires et trouve logiquement sa place dans ce XV. Enfin, deux représentants pour l'hémisphère sud : Williams et Zas !

Voici le XV de la semaine de la troisième journée de Champions Cup. Au milieu de ce week-end "européen", Will Skelton et Peato Mauvaka ont particulièrement brillé. Le deuxième ligne rochelais a été particulièrement puissant et s'est notamment offert un essai en roulant sur la défense de Leicester. Le talonneur de Toulouse a livré une performance de haut vol avec une activité indécente face à l'Ulster. Antoine Dupont a également brillé ce week-end...