Rassurez-vous. Je ne mettrai pas, ici, mon petit orteil sur le terrain de la politique. Non pas que le rugby ne s’y prête pas ou qu’il puisse être carrément allergique à la confrontation d’idées, mais ce n’est pas l’objet du jour. Et puis, pour être franc, chaque incursion nous est à chaque fois reprochée – aux journalistes comme aux joueurs d’ailleurs. Avec des retours d’expérience tels des marrons distribués par le tribunal de la justesse : "Vous êtes là pour jouer, ou nous raconter comment les autres jouent, alors ne nous emmerdez pas avec autre chose que du rugby."

Soyez tranquilles, on ne va pas se fâcher aux premières gelées de l’année : parlons donc largement des plaisirs qui nous rassemblent plutôt que des morsures du monde, si nombreuses et bien plus inquiétantes par ailleurs. Mais tout de même, sans s’immiscer dans la chose politique, permettez-nous de relever le "spectacle" qui nous fut offert la semaine dernière aux frontières de l’actualité extra-sportive.

D’abord quand la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a rhabillé pour l’hiver Bernard Laporte (comme s’il n’avait pas assez à faire avec le MHR). Sur RMC, elle reprochait à l’ancien président de la FFR d’avoir délaissé la représentation française auprès des instances internationales… Et pan !

De rien, c’est gratuit. Et c’est surtout (un peu) injuste et (sacrément) provocateur envers celui qui avait pour ambition de braquer la présidence de World Rugby aux Britanniques ; celui qui incarnait à lui seul l’image du rugby français (effectivement trop seul) ; celui qu’elle a poussé à la démission en janvier 2023 (sur l’autel de la morale).

La réponse ne s’est pas fait attendre. Dès mercredi, dans les colonnes de Midi Libre, pour un shoot de mémoire : "Je suis devenu vice-président des 6 Nations, de la fédération internationale et du jour au lendemain, on n’est plus rien…" Et "Bernie" de faire ensuite du "Bernie", tentant de renvoyer "AOC" aux vestiaires : "Dans trois ans, plus personne ne parlera d’elle, je connais l’histoire. […] Apparemment, elle est ambitieuse. Elle se verrait présidente de la République. Je ne voterai pas pour elle…"

Désolé, Bernard. La ministre des Sports n’a pas eu besoin d’élection pour étendre son influence et nourrir sa dite ambition : dès le lendemain de cette ruade, elle était nommée ministre de l’éducation nationale en plus de son maroquin des sports… Et, s’il ne lui a pas fallu davantage qu’un jour supplémentaire pour se mettre à dos la profession de son nouveau pouvoir, la ministre aux deux casquettes restera sur le chemin du rugby. Avec, en face d’elle, non plus Laporte mais son successeur, Florian Grill, pour des relations autrement plus aimables et apaisées.

Anecdotique ? Pas vraiment. Car le sport, aussi vertueux soit-il, n’échappe jamais à la politique. L’appétit du patron de la FFR débordant ainsi allègrement du sportif pour, entre autres projets, reconquérir les cours d’école, il doit trouver des échos favorables hors de son monde. C’est le cas avec "AOC" qui loue régulièrement son engagement, et visiblement avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, du temps où il était lui-même à l’éducation en imaginant le rugby (à cinq) comme activité périscolaire… Mais la roue tourne aussi vite que les responsabilités, les intérêts et les projets. Si les planètes sont aujourd’hui bien alignées, croisons les doigts pour qu’elles le restent encore assez longtemps pour que les ballons (de rugby) en mousse fleurissent dans les cours de récréation.