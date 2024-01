Plus titularisé à Gerland depuis plus d’un an, l’arrière de poche a signé une performance convaincante, qui plus est ornée d’un essai malicieux.

Si l’EPCR a choisi de désigner au titre d’homme du match le jeune Mickaël Guillard, bluffant d’aisance au poste inhabituel pour lui de numéro 8, et si l’ailier Thaakir Abrahams aurait aussi bien pu récolter les lauriers au nom de son bienvenu doublé, c’est bien un troisième homme qu’on a pris le parti d’honorer ici. Parce qu’au-delà de son match et de son essai, Guillard réalise globalement un début de saison tout à fait remarquable, et ne saurait désormais plus être considéré comme une surprise. Ensuite parce que, si Abrahams a bien offert le bonus aux siens, celui-ci aurait pu au bas mot inscrire un quadruplé dont il s’est privé tout seul en raison de plusieurs maladresses, et a en outre connu un déchet assez considérable en défense, au point d’être coupable sur les deux essais concédés en première période.

De quoi donc logiquement régler le focus sur l’arrière de poche Alexandre Tchaptchet qui, lui, ne commit aucune faute de goût, au point d’afficher une étonnante sécurité sous les chandelles irlandaises tout en multipliant les initiatives ballon en main. "Le mot qui était revenu toute la semaine, c’était "effort", témoignait l’ancien Massicois après la rencontre. Il n’y a pas besoin de talent pour faire des efforts. Du talent, il y en a beaucoup dans notre groupe, mais sans efforts, le talent n’est rien."

"Je dois me tenir prêt"

C’est ainsi que, pour sa première titularisation à domicile depuis plus d’un an et sa deuxième seulement de la saison, Alexandre Tchaptchet a tenté d’apporter sa pierre à l’édifice, sans jamais chercher à tirer la couverture à lui. "Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu cette saison, mais je me dois de me tenir prêt à la moindre occasion, et de saisir l’opportunité lorsqu’elle m’est donnée tout en restant dans le cadre de l’équipe, disait l’arrière. C’est ce que j’ai essayé de faire." Avec succès, d’ailleurs, au point d’inscrire au bout d’une pénalité rapidement jouée son premier essai depuis 378 jours et un doublé contre Brive, le 31 décembre 2022.

De quoi probablement s’offrir une nouvelle opportunité de briller et de s’installer encore plus dans la rotation la semaine prochaine, lors de ce déplacement chez les Saracens sur lequel Tchaptchet se projetait avec avidité. "Il n’y a pas à se poser de question. Par rapport à notre dernier déplacement à Toulouse, il faudra se déplacer pour montrer une meilleure image de nous loin de nos bases, et aller les points qu’il faudra pour potentiellement accueillir un huitième de finale." L’enjeu mérite bien encore un effort, au vrai...