Véritable poison pour ses adversaires dans le jeu au sol, l’infatigable fidjien s’est cette fois illustré dans le registre défensif, où il a puni un à un les meilleurs porteurs de balle des Tigers.

Dans la semaine précédant ce choc opposant deux gloires européennes que sont La Rochelle et Leicester, on avait été saisi par une statistique trouvée par la société Opta au sujet du troisième ligne aile rochelais Levani Botia. Parmi tous les joueurs ayant participé à plus d’une centaine de rucks défensifs dans les Coupes d’Europe en 2023, le Fidjien du Stade rochelais était celui qui comptait le plus haut taux d’efficacité, avec 27 %. En clair, plus d’une fois sur quatre, Levani Botia obtient soit le ballon soit une pénalité quand il va dans un ruck défensif. Dimanche soir, l’international fidjien n’a pas vraiment évolué dans ce registre. Peut-être craignait-il l’arbitrage de l’Irlandais Andrew Brace ? Alors pour s’occuper, le Maritime s’est appliqué à démolir un à un les meilleurs porteurs de balle des Tigers de Leicester. À la 23e minute, on le vit stopper net le numéro 8 Kyle Hatherell alors que l’Anglais s’était lancé à pleine vitesse après une combinaison en touche à moins de dix mètres de la ligne rochelaise. Moins de trois minutes plus tard, Botia s’occupa du premier centre des Tigers, l’ancien treiziste néo-zélandais d’origine tonguienne Solomone Kata. In fine, Botia a terminé la rencontre avec 13 plaquages effectués, soit le troisième meilleur score des Rochelais derrière Ultan Dillane (15) et Gregory Alldritt (14), à ceci près que ses deux coéquipiers n’ont pas été remplacés, alors que Botia ne joua que 58 minutes.

O’Gara : "Sans défense, tu gagnes rien du tout"

Au-delà de la performance du Mélanésien, il faut souligner surtout la prestation collective des Rochelais, qui ont été admirables dans l’exercice. La preuve, c’est qu’ils n’ont pas encaissé le moindre point lors de leur première période d’infériorité numérique, et n’ont même pas perdu le contrôle de la rencontre quand ils évoluèrent à 13 contre 15, quand Dillane et Danty écopèrent de cartons jaunes à quelques minutes d’intervalle. Ce contrôle fut rendu possible en grande partie par l’immense travail abattu par la troisième ligne, que le manager Ronan O’Gara a salué en conférence de presse : "Notre troisième ligne est excellente en ce moment, c’est d’ailleurs pour cela que Botia, Boudehent et Alldritt laissent peu de place aux autres. Mais c’est tellement important une troisième ligne : sans un axe 6-7-8 excellent, tu ne gagnes rien. Pour moi, c’est aussi important qu’une charnière." Et le technicien d’ajouter : "Sans défense, tu ne gagnes rien du tout."