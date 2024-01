S’il avait déjà décroché une qualif’ en Champions Cup au gré de résultats sur tapis vert en 2021, le Lou a cette fois acquis pour la première fois sa place en huitièmes sur le terrain.

Pour sa 21e apparition dans le cadre de la Champions Cup, le Lou a décroché face au Connacht non seulement le cinquième succès de son histoire, mais aussi sa première victoire devant une formation irlandaise, et surtout sa première qualification "sur le terrain", après une première décrochée sur tapis vert en raison de cas de covid à Glasgow en 2021. Jour historique, donc, comme un beau cadeau pour les 40 ans de Fabien Gengenbacher ? À l’évidence. Sauf que personne, dans le camp lyonnais, n’avait l’audace de pavoiser. D’abord parce que ces derniers savaient bien que le Connacht était loin d’être venu avec toutes ses forces, à l’image de sa star Bundee Aki laissée bien au chaud sous sa doudoune, dans les tribunes du matmut Stadium Gerland.

Mais surtout parce qu’au-delà du résultat brut, se pose désormais la délicate question de l’après. En effet, s’ils occupent aujourd’hui au classement une des deux premières places de la poule (synonyme de huitième de finale à domicile), les Rhodaniens savent très bien que celle-ci ne tient qu’à un cheveu, tant il semble illusoire de miser sur un exploit de l’UBB sur la pelouse des Bulls la semaine prochaine. Autrement dit ? S’ils souhaitent jouer leurs chances à fond, les Lyonnais doivent aller chercher des points chez les Saracens…

Enfin des retours en vue

Le hic ? C’est qu’à Lyon, personne n’a non plus oublié que la véritable urgence sera la réception de Perpignan en Top 14, dans deux semaines. Le seul rendez-vous, au vrai, qui affleurait dans les discours rhodaniens, à l’image de l’entraîneur des avants Arnaud Héguy évoquant "l’importance de se montrer plus efficace contre Perpignan, contre qui il faudra scorer dès que nous en aurons l’occasion", tandis que Léo Berdeu admettait "qu’il n’y aura pas les mêmes attentes chez les Saracens que lors de la réception de l’Usap". De quoi envisager une impasse à l’Allianz Park, alors ? Certainement pas. Parce que des joueurs comme Maraku, Regard ou Taofifenua auront besoin d’enchaîner, tandis que Berdeu pourrait regoûter aux joies d’une titularisation, ou que des cadres du pack comme Lambey, William ou Goujon devraient effectuer leurs retours à la compétition. De quoi finalement maintenir un semblant de dynamique, tout en conservant assez de forces vives pour le "match de muerte" face à Perpignan…