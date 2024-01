Malgré la lourde défaite subie, Laurent Labit se veut résolument optimiste. À tout dire, il ne se faisait guère d’illusions…

Êtes-vous déçu de la prestation de votre équipe ?

Nous savions que ce serait très difficile d’obtenir un résultat positif, il n’y a donc pas de déception. Peu d’équipes parviennent à rivaliser contre le Leinster, surtout dans leur stade, devant presque 50 000 spectateurs. Même La Rochelle, à domicile, a perdu lors de son premier match dans la compétition contre cette équipe. En raison de nos deux premiers matchs soldés sur des défaites, nous avions décidé de faire une équipe "mixte". Après, nous voulions tout de même exister dans le combat, l’agressivité, l’engagement tout en sachant que nous aurions du mal à mettre notre jeu en place. D’autant plus que cette difficulté à prendre le jeu en main, elle est déjà présente depuis quelques semaines. On se doutait bien que ce ne serait pas à l’Aviva face au Leinster que nous allions résoudre nos problèmes.

Cette défaite peut-elle vous servir dans la perspective de vos objectifs en Top 14 ?

Ce match doit effectivement nous servir pour la suite avec les quelques joueurs sur lesquels nous comptons. Mais cette Champions Cup faisait partie de nos objectifs. Malheureusement, nous n’avons pas été gâtés par le tirage au sort. Nous avons mal débuté à Sale, mais nous avons surtout raté le coche contre les "Tigers" de Leicester. Ce match, nous aurions dû le gagner. Une victoire sur cette rencontre nous aurait permis d’exister dans la compétition. Désormais, il nous reste la réception des Stormers, avec la perspective du match de reprise en Top 14 à Bordeaux.

Peut-on construire sur un tel échec ?

J’en suis convaincu ! Quand nous avons annoncé que nous voulions jouer sur les deux tableaux, on savait que ce serait très difficile dès cette première saison. Mais cela fait partie de l’apprentissage. Les joueurs doivent se servir de ces matchs où ils sont confrontés à ce qui se fait de mieux sur la scène européenne. Ce que l’on a subi lors de ces trois matchs en Champions Cup va peut-être nous servir dès cette saison en Top 14. C’est ce que l’on espère.

Quel est désormais votre objectif ?

Nous allons nous recentrer sur le Top 14, ce qui était déjà notre objectif. L’expérience collective acquise sur cette compétition sera précieuse. On l’a vu contre le Leinster. Nous avons été capables de faire de gros efforts pour bien défendre et mettre notre adversaire en difficulté, notamment dans la conquête aérienne. Malheureusement, nous sommes encore susceptibles de prendre des essais trop facilement. Nous manquons de justesse sur certaines situations et certains choix.