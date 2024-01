Face à d’âpres Sud-Africains, les Héraultais ont longtemps buté sur un mur avant de faire la différence. Un marqueur supplémentaire d’une tribu qui s’émancipe un peu plus chaque semaine.

Rien de mieux que des conditions hivernales pour souder tout un groupe, dans un combat qu’il a bien fallu mener face aux Lions. Les Cistes, à défaut d’être fanés, ont tergiversé certes par moments mais ont fait preuve aussi de résistance pour cet affrontement de Challenge Cup. Si le premier acte s’était soldé par une fanny, synonyme plutôt d’un manque cruel de réalisme en tout genre, Paolo Garbisi ratant deux cibles à sa portée face aux perches, les Héraultais ont souvent montré des attitudes louables dans les zones de rencontres et sur certaines collisions. Utile face à la province de Johannesburg comme l’a précisé le coach des avants, Christian Labit : "C’est le type de match qui peut créer des liens. C’est aussi le constat que le fonctionnement mis en place prend petit à petit ses repères et que les garçons s’apprécient mutuellement. Si cette compétition n’est pas une priorité absolue, elle intervient au bon moment pour permettre un état des lieux et de faire émerger quelques profils." Du cousu main pour club luttant pour sa survie dans l’élite du rugby.

Des interactions qui se peaufinent

Bien sûr, le contenu fut constellé de scories et d’autres désagréments fâcheux au moment de hisser le curseur de la réussite mais les joueurs du MHR ont montré une patience certaine, sans verser dans le piège tendu par les troupes d’Ivan Van Rooyen. Et parmi les connaisseurs attitrés du talent de l’adversaire, réputé pour son jeu offensif dans son championnat, Jan Serfontein ne tarissait pas d’éloges sur les postures classiques qu’il a fallu vaincre pour obtenir le succès, il précise : "Cela génère de la confiance, un pas supplémentaire en avant. On a beaucoup tenu le ballon, sans être très performants près des lignes. Je connaissais quelques joueurs en face et ça reste toujours un moment spécial. Ils furent toujours présents avec une bonne mentalité." De quoi travailler son binôme avec son compère Geoffrey Doumayrou : "J’apprécie son aide. Son retour est important, on communique vraiment bien ensemble. Il sera un joueur clé pour donner toute son expérience à l’équipe." Affiner les connexions, donner du sens et du lien à toute une formation qui a remporté cinq de ses six dernières confrontations, toutes compétitions confondues.

Une parenthèse à affirmer

Si la lanterne rouge du Top 14 a sensiblement amélioré son quotidien et ses résultats sportifs, l’urgence est assurément ailleurs. Mais impossible de construire une éventuelle rédemption sans passer par ces étapes proposées qui doivent apporter du crédit au discours du staff et à l’appropriation d’une nouvelle philosophie comme le suggère Labit : "Ces dernières semaines, depuis notre arrivée, nous tentons de façonner un groupe. Rencontrer des visages différents ainsi que d’autres systèmes comme les Lions vont donner aux garçons des armes pour la suite. On ne prend pas d’essais, c’est une première. Avec moins de fébrilité dans la conduite, le temps nous donnera raison et le banc de touche à apporter sa pierre à l’édifice." Montpellier ira à Trévise pour défendre une première place qui ne sera pas négligeable dans cette fin de saison, où tout comptera dans le sauvetage du MHR. En Challenge Cup et dernièrement en Top 14, les Montpelliérains sont investis et renouent avec un rugby pragmatique. Le préalable incontournable afin d’extirper le champion de France des eaux troubles.