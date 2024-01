Invité de viàMidol Des Mauls et Débats, le Bordelais Bastien Vergnes-Taillefer a évoqué son coéquipier Damian Penaud, qui brille depuis son arrivée à l'Union Bordeaux-Bègles.

Le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer était l'invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats. En plus d'évoquer le début de saison de son équipe, brillant depuis l'arrivée de Yannick Bru aux commandes, le joueur de 26 ans est revenu sur l'arrivée de Damian Penaud au club. Et en plus d'inscrire beaucoup d'essais, l'ailier du XV de France met l'ambiance au club et amène de l'énergie positive à ses coéquipiers. "C'est quelqu'un de particulier, il amène de la joie de vivre, des sourires, et de la connerie. Il dédramatise un peu tout". Et pour l'instant ça marche très bien pour l'UBB, actuellement deuxième de sa poule de Champions Cup avec un match en moins (les Girondins affrontent les Saracens ce dimanche à 18h30) et deuxième du Top 14 derrière le Racing.