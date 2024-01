Les Cantaliens ont dû cravacher pour venir à bout de Charentais valeureux. Cette victoire et les quatre points font du bien malgré tout.

Ce n’est certainement pas la meilleure prestation des Aurillacois à Jean-Alric, mais les coéquipiers de Didier Tison ont fait le job, à savoir prendre les quatre points de la victoire. Rien de facile dans cette rencontre, une part de chance, de pragmatisme et de solidarité auront payé les locaux face à des Angoumoisins venus jouer et faire un coup. En revanche, ce qui est clair, c’est qu’Alexandre Ruiz ne viendra pas passer ses vacances à Aurillac. Au-delà du résultat et des "regrets de repartir avec zéro point", l’entraîneur principal du SA XV était furieux après les spectateurs. "Je pensais qu’au rugby on ne sifflait pas les buteurs, une des règles de la LNR. Mais je me suis rendu compte qu’Aurillac, c’était un peu déconnecté parfois des mails de la ligue." Il évoque là la dernière pénalité manquée à la sirène par Corentin Glénat et qui prive les Charentais d’un point de bonus défensif plus que mérité.

Pour autant, Soyaux-Angoulême aurait pu ou dû faire la différence sur un premier acte plutôt dominateur, mais trop défaillant. "Quand on fait un match avec beaucoup d’imprécisions, beaucoup de fautes individuelles, beaucoup d’indiscipline, forcément après on court après le score, on a du mal à sortir de notre camp…", a indiqué Corentin Glénat qui prend sa part de responsabilité avec trois coups de pied manqués. "Ce qui a joué sur le match ce n’est pas la possession ou l’occupation, c’est l’indiscipline, la mêlée, la touche…", complétera Hubert Texier.

On s’en sort très bien

Les Cantaliens ne diront pas le contraire avec une entame délicate, limite fébrile. "On a été défaillants sur plusieurs points ce soir, qui étaient nos points forts à domicile cette saison. On s’en sort très bien", note Marc Palmier, arrière puis ouvreur du Stade vendredi soir. Maladroits dans les sorties de camp, bousculés dans les rucks, timides sur les touches offensives, c’est l’alignement en contre qui est sorti du lot avec un Cameron Dodson monstrueux dans ce secteur, monstrueux tout court vendredi soir.

D’un point de vue général, il faut aussi saluer la discipline sur "la globalité de la rencontre, ce qui a compté énormément, précisait Palmier. Et puis on gère très bien la fin du match". Cette gestion, c’est prendre les points quand il le faut, dès que l’opportunité s’est présentée, surtout à l’heure de jeu lorsque le SA XV, en infériorité, recolle à deux points. Dans la foulée, le buteur enquille deux pénalités et un drop pour sortir les Angoumoisins du bonus. Quatre points dans la douleur, mais qui font du bien. Retour du Stade dans la bataille pour la qualification, mais pour être crédible, cela passera par une victoire à l’extérieur, le plus rapidement possible.