S’il ne s’agissait pas de la semaine rêvée pour le club alpin, on en était proche, le FCG ayant réussi à ramener cinq points de Montauban deux jours après avoir annoncé l’arrivée d’un nouvel investisseur.

Après avoir marqué les esprits de tout le Pro D2 une semaine plus tôt en infligeant une correction à Provence Rugby (45-10) au terme d’un match magnifique, monté jusqu’à 41 minutes de temps de jeu effectif, les Isérois n’ont pas atteint les mêmes sommets rugbystiques dans la cuvette de Sapiac. Toutefois, au-delà de la manière et d’une première période très faible, c’est bien une nouvelle victoire bonifiée que les Grenoblois sont allés chercher en s’employant à mi-temps sur la pelouse de Montauban. Ils renforcent leur statut d’équipe en forme de ce début d’année 2024, ce qui faisait dire la semaine dernière à Mauricio Regggiardo que malgré les douze points de pénalité qui les ont frappés avant Noël, les Grenoblois demeuraient des prétendants aussi sérieux qu’étonnants aux phases finales. "Il n’y a rien d’impossible dans le rugby, quand un groupe est déterminé et a envie de se faire mal les uns pour les autres. Dans la difficulté, un groupe, parfois, arrive à retrouver des valeurs qui permettent de se surpasser." Et les Isérois sont à l’évidence en plein dans cette mouvance, qui clament semaine après semaine leur envie d’aller au bout de leur pari dingue. "Malgré les sanctions qui nous sont tombées sur la tête, on s’est promis entre nous de ne pas lâcher un centimètre de terrain avant la fin", jurait l’ailier Geoffrey Cros, membre éminent de l’actuelle meilleure attaque du championnat (432 points) avec ses cinq essais au compteur.

Deux millions et demi d’euros d’augmentation de capital

Des propos appuyés par le formidable demi d’ouverture gallois Sam Davies, actuel meilleur réalisateur de Pro D2 (166 points), arrivé au mois de juillet dernier et pourtant acquis 100 % à la cause des siens. "Le break de Noël est arrivé probablement au bon moment, c’était une chance d’effacer tout ce qu’il y a de négatif dans nos esprits. On est revenu ensemble et on doit montrer notre respect pour le blason du FCG. Ce club est important pour les joueurs, le staff, mais surtout pour le président et les supporters. C’est pour eux que l’on se doit de continuer à combattre pour Grenoble, et nous verrons bien où ça nous amènera."

Doux rêve ? Qui sait… Alors que le championnat est à peine entré dans sa seconde moitié et qu’il reste encore soixante-dix points à distribuer d’ici la fin de saison, le FCG ne compte plus que six points de retard sur le dernier qualifiable, Brive. Hasard ou pas, ces points correspondent précisément à l’appel qui a été lancé par le président Patrick Goffi pour récupérer les six dernières unités ôtées sur tapis vert par l’A2R, requête qui a subi un sacré coup de fouet cette semaine avec l’annonce de l’arrivée d’un nouvel investisseur, Hassen Rachedi, membre des cinq cents plus grandes fortunes françaises qui vient d’injecter 1.5 million d’euros dans une augmentation de capital de 2.5 millions, tout en accédant au rôle de vice-président. Une bonne nouvelle qui, couplée à la formidable dynamique de l’équipe, pourrait bien (ra) mener le FCG très haut…