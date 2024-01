Dépassé comme jamais cette saison, l’Aviron est tombé, à Northampton, sur une équipe anglaise qui pratique un rugby à des années-lumière du sien.

Il y a quelque chose de fou et de difficile à comprendre avec la Champions Cup dans sa forme actuelle. L’Aviron bayonnais n’a toujours pas gagné un match, compte trois points (un nul, une défaite bonifiée) mais a encore des chances de se qualifier pour la phase finale de la compétition, s’il s’impose ce week-end contre Exeter (dimanche 18 h 30) et que les autres résultats lui sont favorables. Les Ciel et Blanc hériteraient d’un gros morceau, armé pour cette bataille finale, à l’image de celui qu’ils ont affronté vendredi soir en Angleterre, lors d’une rencontre où les Basques ont pu se rendre compte de tout le chemin qui les séparait du (très) haut niveau européen. "On ne mérite pas de se qualifier, nous sommes loin du niveau des grosses équipes, c’est notre réalité", coupe Grégory Patat, le manager basque.

Bordeaux, juste une illusion ?

Si elle avait déjà reçu quelques sévères claques dans son passé récent (au Racing l’an dernier, à Clermont ou Castres cette saison), jamais l’équipe de Bayonne n’avait été dépassée à ce point sur quatre-vingts minutes. Au Franklin’s Gardens, les Basques ont subi toutes les collisions, ont été imprécis sur les rares munitions qu’ils ont eues à exploiter en première période et sûrement montré leur pire visage depuis que Grégory Patat a pris les commandes du club. "Je ne parle jamais de résultat, toujours de représentativité de notre équipe. Ça ne se fait pas de montrer une image comme celle-ci", soupire le technicien.

Bayonne est tombé de haut en Angleterre et cette claque est finalement un dur retour à la réalité, une semaine après une défaite bonifiée à Bordeaux (24-23). Mais en Gironde, si les Basques avaient réussi à rentrer avec un point de Chaban, c’est avant tout car l’UBB avait été particulièrement maladroite. "Contre Bordeaux, poursuit Patat, je n’étais pas du tout content de notre entame. Nous aurions pu en prendre soixante. Là, avec un début de match très approximatif, nous avons pris notre réalité en pleine gueule. Ce résultat est juste la confirmation de notre match à Bordeaux, où nous avions été suffisants dans pas mal de secteurs. Nous avions été maintenus dans le match grâce à notre réalisme assez froid mais il y avait beaucoup de déchets." Ce fut une nouvelle fois le cas en Angleterre et les soixante points encaissés en disent long sur la différence de niveau et le monde qui sépare, aujourd’hui, Bayonne de Northampton.