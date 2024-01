Le vainqueur sortant de la Challenge Cup nourrissait de grandes ambitions dans la reine des compétitions. Trois matchs plus tard, son retour dans la cour des géants a montré d’inquiétantes lacunes.

Cette semaine, à l’heure de se remémorer le succès retentissant de Toulon face au Munster en 2011, Pierre Mignoni rappelait le côté impitoyable des matchs au sommet. De ceux qui regorgent de détails qui n’en sont pas. Pour mieux les analyser, il a repris une vieille formule mise en place de son temps avec Franck Azéma : une période en tribune, l’autre au bord du pré.

De son trône haut perché, il a pu constater que comme en politique, les Marcheurs du moment n’avaient pas très bonne presse au sein d’un terrain de rugby. "Je me suis rendu compte de l’évidence : on était en retard, on marchait trop, on marchait le double d’eux. On n’est pas au niveau. Il faut accepter et reconnaître qu’en face ils ont été mieux préparés. On fait un match avec 42 minutes effectives. Donc tu tiens ou tu ne tiens pas. L’ensemble du groupe n’a pas tenu. On aurait pu mettre n’importe qui sur le terrain, il faut être conscient du chemin qui nous manque." Trois matchs ont suffi à faire éclater une triste réalité. Trois matchs ont mis quasiment bas les rêves de renouer avec le passé glorieux.

Mignoni : "Dans ces moments, des gens te tirent dessus…"

Malgré un début de match consistant, où il n’a manqué que l’efficacité, ce qui est déjà beaucoup, Toulon s’est encore effrité face au rouleau compresseur nommé Munster. Discret, Facundo Isa avait le regard hagard dans les coursives de Mayol. "Quand on a perdu notre momentum, on a subi l’accélération du Munster. On a perdu tous nos duels individuels et surtout les rucks. Avec ça, tu ne peux plus jouer au rugby. Il ne faut pas se mentir… On a perdu cinq fois en six matchs. La confiance est basse." Jadis un mur étanche, la défense est désormais poreuse. Jadis inspirée à souhait, l’attaque manque de liant et de maîtrise collective.

Ce n’est pas vraiment réjouissant avant de jouer sa survie à Glasgow, et deux tournants en Top 14 avec les réceptions de La Rochelle et de Bordeaux-Bègles. "Cet enchaînement Top 14 - Coupe d’Europe nous a fait mal, appuyait Halagahu. Il va falloir se mettre au niveau si on veut espérer gagner le Top 14."

Plus combatif que ses hommes, Mignoni a appelé à la "solidarité" de son groupe. "Dans ces moments, des gens te tirent dessus et se font plaisir. C’est la vie. Il faut en tirer des leçons. On va me dire que ça fait des saisons que l’on en tire. Moi, je sais que les équipes se construisent avec un peu de temps. Même si l’on n’en a plus, il faut prendre le temps. On en reparlera plus tard et on verra." Rendez-vous chez les Warriors de Glasgow, pour la revanche de la dernière finale de Challenge Cup.