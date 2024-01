Les Saints de Northampton, qui ont mis énormément de vitesse dans leur jeu d’attaque et qui ont bien utilisé le pied en première période, ont littéralement étouffé une équipe de Bayonne qui a joué à contresens.

Dans la nuit d’Angleterre et devant 18 000 personnes, vendredi soir, Northampton n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout d’une équipe de Bayonne bien pâle et qui n’a jamais su se sortir de la pression. Les Anglais n’ont même pas eu besoin d’une mi-temps pour plier la rencontre (21-0, 22e), ce qui leur a permis de reposer plusieurs cadres (Mitchell, Lawes, Waller…) très vite, en vue de la suite de la compétition.

Ce duel entre le leader du Premiership et le dixième du Top 14 a été à sens unique car les Anglais ont dominé chaque impact mais aussi parce que l’Aviron a tendu le bâton pour se faire battre, en jouant souvent à l’envers. "Quand on ne respecte pas certaines choses au niveau du jeu au pied, on prend des essais à zéro passe près des lignes, soupire Grégory Patat. On demande de sortir le ballon en touche depuis les 22 mètres, on ne le fait pas. On demande du jeu au pied d’occupation pour les enfermer en bord de touche et on les envoie au milieu. Derrière, nous subissons des contre-attaques depuis le champ profond, avec la vitesse de leurs trois-quarts."

Smith impérial à la main… et au pied

Constamment acculé dans son camp, Bayonne a aussi eu énormément de mal à faire face au jeu huilé et rapide proposé par l’attaque des Saints. "Quand cette équipe joue dans l’avancée, avec autant d’espace pour manipuler notre défense, c’est trop facile pour eux", regrette le manager. Et lorsque ce n’est pas en se passant le ballon que Northampton a fait reculer l’Aviron, c’est avec le jeu au pied de Fin Smith, que les Saints ont gagné du terrain. À ce titre, soulignons que face aux Basques, l’ancien international moins de 20 ans a réalisé un grand match. Parfait dans son animation offensive, il a aussi utilisé judicieusement sa patte droite, dans le dos du premier rideau bayonnais. "On l’avait ciblé, raconte Patat. Northampton est une des équipes qui utilise le plus le jeu au pied pour maintenir la pression dans le camp adverse." Le savoir est une chose. Arriver à s’y adapter en est une autre…