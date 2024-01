Quasiment éliminé de la compétition, le club de la capitale continue de faire confiance à sa jeune garde. Quelque soit l’adversaire...

C’était l’objectif annoncé de la saison : briller en Champions Cup. Las, après deux rencontres et autant de défaites, le Stade français n’a guère de chance de voir le printemps européen. Surtout, dernier de sa poule avec 1 point, juste derrière La Rochelle (2 unités), le club de la capitale n’a pas encore disputé ses rencontres les plus compliquées, au Leinster ce samedi et contre les Stormers une semaine plus tard. Autant dire que les espoirs de qualification sont faméliques. Qu’importe. Le staff technique parisien a décidé de mettre à profit cette compétition pour développer son effectif et donner l’opportunité à de nombreux joueurs d’engranger de l’expérience. "C’est un investissement pour l’avenir, promet le directeur du rugby Laurent Labit. Tout ce que les joueurs peuvent prendre sur cette rencontre, ils doivent le prendre. Ils vont affronter des joueurs qui sont des références au niveau européen et même au niveau mondial pour certains. Ça va les faire grandir. " Une politique clairement annoncée en début de saison. "Notre projet, c’est d’intégrer les hauts potentiels avec les "pros", disait à son arrivée Laurent Labit. C’est ce que l’on a fait depuis le début de la saison et nous allons continuer de le faire dès que nous le jugerons opportun."

Un défi immense

L’ancien entraîneur de l’attaque du XV de France a donc décidé de lancer dans le grand bain de nombreux joueurs comme Léo Monin (21 ans) (lire ci-contre), Noah Néné (19 ans) ou encore Andy Timo (19 ans), dont ont dit qu’il sera très vite le digne successeur de Sekou Macalou. L’ancien troisième ligne massicois, arrivé dans la capitale lors de la dernière intersaison, devrait être remplaçant. "C’est vrai qu’il a le même profil que Sekou, reprend Laurent Labit. C’est un joueur de couloir avec de la vitesse et peut-être une appétence plus grande pour le combat que Sekou. " Il est d’ailleurs dans les radars de l’encadrement de France 7 dans la perspective des Jeux Olympiques qui se dérouleront l’été prochain. Et s’il ne fera que sa première apparition sur une feuille de match cette saison à Dublin, c’est aussi parce qu’il a pas mal été accaparé par les stages préparatoires à Marcoussis.

Évidemment, le staff parisien a pris soin de ne pas jeter ses jeunes protégés dans la gueule des Leinstermen sans les entourer de joueurs d’expérience. La charnière Weber-Henry sera bien la même qui a œuvré le week-end dernier contre Clermont (14-14). D’autres cadres comme Clément Castets, Giovanni Habel-Küffner ou Kylian Hamdaoui seront aussi présents au coup d’envoi de la rencontre. Avec l’objectif, autant que possible, de rivaliser face à l’un des cadors sur la scène européenne, vainqueur du double champion d’Europe en titre rochelais, lors de la première journée, sur la pelouse du stade Marcel-Deflandre. Autant dire que le défi s’annonce immense.