Après un match nul porteur d’espoirs au Munster, la qualification reste possible pour Bayonne. Mais restent le déplacement à Northampton et la réception d’Exeter… À suivre.

Bayonne peut encore très bien se qualifier. Avec deux victoires, ce sera certain. Avec une, peut-être. En tout cas, l’Aviron est toujours dans la course. Après le voyage ce vendredi à Northampton, c’est Exeter qui se présentera à Jean-Dauger. Rien d’impossible. Et pourtant, Grégory Patat l’a répété, c’est le championnat domestique qui prime. Les matchs de Champions Cup ne servent que d’expérimentation et d’apprentissage. "Le Top 14 reste notre priorité. Notre ambition sera de se servir de cette compétition pour voir un maximum de joueurs, pour progresser dans notre rugby. Sur le plan comptable, on fera le point plus tard. Northampton est une très belle équipe. De notre côté, on continue à avancer. On sait où on veut aller. On est réaliste sur notre niveau."

Les Basques ont pourtant le potentiel pour exister. Si le talon d’Achille réside toujours dans les déplacements infructueux, le dernier à Bordeaux a révélé quelques motifs d’espérer. Certes, la défaite était au rendez-vous, mais les Bayonnais ont montré un visage combatif qui leur a permis d’espérer jusqu’au bout. Aussi ce déplacement chez le premier de la poule et de son championnat pourra confirmer cette résistance naissante à l’extérieur malgré des comportements qui auraient mérité mieux que les déconvenues. "Sur l’état d’esprit, confiait Camille Lopez après le déplacement en Gironde, on a montré un meilleur visage. Ça va nous faire du bien dans la construction de notre projet. Dans l’état d’esprit, on en avait fait d’autres, à La Rochelle, au Munster. Forcément ce sera mieux de trouver de la régularité."

Le discours ne change pas au sein de l’Aviron à l’approche du déplacement en Angleterre. Et la politique du staff réside à améliorer le rendement sans brûler les étapes. Gerard Fraser est en osmose avec son manager : "On veut utiliser cette Champions Cup pour trouver plus de régularité. On a la capacité d’être très bons… et moins bons. Pour être une bonne équipe, il faut trouver cette régularité. Ça vient aussi de la qualité de l’effectif. Les grandes équipes, quand elles sortent deux ou trois joueurs, le niveau ne change pas. On veut aller vers ça."

Alors le match à Northampton ou même la réception d’Exeter dans huit jours ne changent pas la vision du club. Gerard Fraser pense même au prochain match de championnat après cette phase de poule européenne. "Le privilège de cette Champions Cup, continue le responsable du rugby dans le club, c’est d’apprendre beaucoup. Mais si on veut prendre des points, il faudra être très qualitatifs dans notre jeu au cours de ces deux matchs. Mais ce n’est pas vraiment dans nos objectifs. S’il y en a la possibilité, on la prendra, bien sûr, à 300 %. L’important dans notre jeu, ce sera d’améliorer les petits détails qui font la différence au haut niveau. Ça, ça fait partie de notre apprentissage si on veut battre Oyonnax ou gagner à Toulouse."

Rendez-vous sera donc donné après le dernier match de Champions Cup pour une éventuelle qualification qui reste, tout de même, dans les cordes de l’Aviron.