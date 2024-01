Revenu blessé et fatigué de la Coupe du Monde, Facundo Isa (troisième ligne argentin) dévoile en exclusivité, pour nos colonnes, sa volonté de mettre entre parenthèses sa carrière internationale, a minima, pour cette saison.

Deux jours après le revers au MHR (27-17), Facundo Isa avait encore le corps fatigué. Malgré sa démarche heurtée, au moment de franchir la porte de la cantine du Campus RCT, le natif de Santiago del Estero avait toujours le même sourire. Un éclat qui irradiait le ciel gris varois. Au fil des minutes, le troisième ligne centre s’est livré, comme rarement, sur ses sentiments l’ayant accompagné durant le Mondial. Il a été loin d’être linéaire : utilisé comme un second couteau par Cheika, il a profité de la blessure de son ami Matera pour finir avec le numéro 8 dans le dos.

Une belle revanche après tant d’efforts depuis mi-juin. "Ça restera un grand souvenir, notamment ce quart de finale face au pays de Galles, au Vélodrome, sous les yeux de ma famille. Ma mère m’avait fait la surprise. C’est au fond de mon cœur pour toujours. C’était dur, j’ai ressenti parfois de la frustration liée au choix du staff. J’ai respecté les décisions, mais il a fallu que je contrôle mes émotions et ma frustration. Je suis resté concentré jusqu’au bout pour donner au pays. Pierre (Mignoni), par ses messages, m’a soutenu de manière importante. Il était certain que j’allais avoir une opportunité, et que j’allais être en mesure de la saisir. Ça valait le coup, même si je ressens une fatigue physique et mentale profonde depuis la fin de cette aventure."

"J’ai besoin de plus reposer mon corps"

Depuis son retour en 2017, l’insubmersible "Facu" ne s’est jamais plaint publiquement. Cette fois, à quelques jours de remettre les crampons pour défier le Munster, la situation est différente. "Je ne sais pas ce qu’il se passera dans le futur, et j’espère surtout être engagé jusqu’à fin juin avec Toulon. Pour les Pumas, ça repart début juillet, préparation, Four Nations (il souffle). J’ai fait ça quasiment dix ans ! Je sais à quel point c’est difficile. Le calendrier est trop dur pour le corps mais aussi pour le mental. Ça fait trop. J’ai envie de faire une pause, au moins d’un an. Je n’en ai pas parlé à Pierre (Mignoni), ni à Felipe (Contepomi, le nouveau sélectionneur). Je vais évoquer ça avec le staff argentin, mais c’est ma décision." Elle est motivée et elle paraît irrévocable. "Mentalement, j’ai vécu des dernières années difficiles avec les Pumas. Ça valait la peine. Je ne regrette rien même si j’ai, à chaque fois, sacrifié mes vacances. Je n’abandonne pas la sélection, surtout quand vous voyez la jeune génération qui pousse avec Oviedo, Pedemonte… C’est l’avenir de l’Argentine ! À 30 ans, j’ai besoin de plus reposer mon corps. Je manque toutes les présaisons avec Toulon et je dois rattraper le retard… J’ai envie de me ressourcer et de me concentrer ici ! Il est temps de me donner à 100 % pour mon club, d’autant plus que je n’ai pas montré mon meilleur visage lors des dernières années. Je veux rendre au RCT ce qu’il me donne et retrouver mon plus haut niveau."