Le point Nationale - Bourgoin-Jallieu : c'est maintenant ou jamais

Avant d'entamer cette 15ème journée de Nationale, on se projette notamment sur la course au top 6.

Périgueux serait virtuellement éliminé (nous disons bien : "virtuellement" !), si le championnat s'arrêtait là. Et ce, en dépit d’un parcours digne d’éloges, l’invincibilité à domicile faisant en quelque sorte écho à un goal-average "britannique" (comme on disait naguère) positif, l’exploit réalisé aux dépens de Blagnac le mois dernier venant s’ajouter aux trois bonus défensifs engrangés en déplacement ? Impensable ! Et pourtant ! Il y a aussi performant à domicile que le tout premier champion de France de l’histoire de la Nationale 2 (Chambéry et Suresnes, pour ne pas les nommer, ont fait carton plein sur leurs terres) et encore plus compétitif à l’exportation, à l’image des proches voisins Audois qui se sont imposés, eux, à plusieurs reprises hors de leurs bases.

Dans ces conditions, dire des protégés de Casadéi, de Dubois et de Ledevedec, qu’ils ont un virage dangereux à négocier ne relève en rien d’un quelconque effet d’annonce. Leur hôte de ce week-end de reprise, Bourgoin-Jallieu en l’occurrence, reprend de bien belles couleurs à la grande satisfaction des suiveurs de Pierre-Rajon. Après avoir tenu Nice en échec (sans encaisser en outre le moindre essai), les Nord-Isérois se sont offert le luxe de pousser Albi dans ses derniers retranchements.

Le retour de Chambéry en phase finale ne tient qu’à un fil

Si la qualification est un objectif pour l’instant trop éloigné du fait du trou d’air du milieu de l’automne, en revanche, un rôle majeur (tel celui de l’arbitre principal) dans la course à la sixième place est, lui, parfaitement envisageable. Périgueux sait à quoi s’attendre, qui misera bien entendu sur une nouvelle performance de Carcassonne. Et pour cause, le relégué de Pro D2 rend visite à Suresnes, concurrent direct au compostage du sixième et dernier billet ! Toute la question est de savoir si les Franciliens ont tenu compte de l’avertissement sans frais reçu de la part du RC Hyères-Carqueiranne, il y a un mois de cela. Car, en ce deuxième samedi de la nouvelle année civile 2024, la barre va forcément monter d’un bon cran , et ce avec tout le respect dû à des Varois sans aucune pression au moment d’entreprendre un très intéressant périple en Savoie. Aussi mérité serait-il, le retour de Chambéry en phase finale ne tient qu’à un fil des plus ténus. On se souvient des difficultés rencontrées pour surmonter l’obstacle tarbais, lors du treizième acte. Méfiance, donc...

Des Bigourdans justement, il sera encore question ce samedi en tout début d’après-midi, mais en banlieue toulousaine cette fois. Un derby sans enjeu majeur entre deux formations qui n’ont pas grand-chose à craindre. Les Haut-Garonnais disposent du joker viennois tandis que le vénérable « Stado » a creusé un écart conséquent sur Bourg-en-Bresse, actuel protagoniste du barrage face au futur vaincu de la finale de Nationale 2. Les Burgiens reçoivent Albi, ce qui est ni une mince affaire ni un cadeau d’étrennes ! Inversement, l’USBPA a tout à gagner face au leader tarnais, sachant que Massy aura sans doute beaucoup, beaucoup de mal à rendre la monnaie de la pièce aux Narbonnais victorieux à l’aller. Enfin, Nice sera son plus redoutable adversaire, avec un piège à éviter lors de la réception d’une lanterne rouge viennoise dont l’apprentissage se poursuit désormais en roue libre.