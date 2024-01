La Champions Cup est de retour ce week-end avec plusieurs grosses affiches, notamment pour les clubs français. Des duels face aux provinces irlandaises son au programme. Découvrez les compositions probables.

Northampton - Bayonne

Le XV de départ de Bayonne : 15. Callandret ; 14. Megdoud, 13. Tiberghien, 12. Buliruarua, 11. Baget ; 10. Dolhagaray, 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Bruni, 6. Bourdeau ; 5. Leindekar, 4. Marchois (cap.) ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Perchaud, 18. Cotet, 19. Paulos, 20. Cassiem, 21. Labarbe, 22. Spring, 23. Lestrade.

Infirmerie : Federico Mori (petite alerte à une cuisse) reprendra la semaine prochaine. Reece Hodge a une douleur au pied qui le tiendra éloigné plus longtemps. Guillaume Rouet, victime d’un K.-O. face au Racing, est toujours préservé, tout comme Gela Aprasidze. Arthur Iturria a toujours une gêne aux adducteurs. Pieter Scholtz (déchirure au mollet) n’est pas encore rétabli. Peyo Muscarditz renoue avec la course. Quentin Béthune (luxation du coude) reprend la semaine prochaine. Gaëtan Germain est en phase de réathlétisation. Sireli Maqala et Bastien Pourailly ont repris l’entraînement.

Lyon - Connacht

Le XV de départ probable de Lyon : 15. Rattez ; 14. Abrahams, 13. Maraku, 12. Regard, 11. Ioane ; 10. Jackson, 9. Page-Relo ; 7. Guillard, 8. Allen, 6. Botha (cap.) ; 5. R.Taofifenua, 4. Kpoku ; 3. Bamba, 2. Charcosset, 1. Kaabeche.

Remplaçants : 16. G. Marchand, 17. Rey, 18. Tafili, 19. Vignolles, 20. Gouzou, 21. Rimet, 22. Berdeu, 23. Parisien ou Tchaptchet.

Infirmerie : le troisième ligne Pierre-Samuel Pacheco et l’ailier Ethan Dumortier ont été touchés au niveau des ischios à Toulouse et seront absents environ un mois, tandis que le demi de mêlée Liam Rimet (mollet) était très incertain. En revanche, en plus de l’ouvreur Léo Berdeu qui effectuera son grand retour après huit mois d’absence, le centre Josiah Maraku et les deuxième ligne Loann Goujon et Théo William réintègrent le groupe, ainsi que la plupart des «ménagés» du week-end dernier. L’infirmerie demeure toutefois bien fournie avec Félix Lambey (nez), Killian Geraci (poignet) et Semi Radradra (ischio) qui sont encore aux soins, tout comme le pilier Fotuaika, les troisième ligne Saghinadze et Taufua et les blessés longue durée Dylan Cretin et Jean-Marc Doussain.

Toulon - Munster

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Wainiqolo, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11. Fainga’anuku ; 10. Biggar, 9. White ; 7. Du Preez, 8. Isa, 6. S. Tolofua ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Brookes, 2. C. Tolofua, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Singleton, 17. Devaux, 18. Gigashvili, 19. Alainu’uese, 20. Coulon, 21. Lobzhanidze, 22. Sinzelle, 23. Tuicuvu.

Infirmerie : les absents restent les mêmes à Toulon pour la réception du Munster : Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Teddy Baubigny (main, en reprise), Jean-Baptiste Gros (cervicales), Yannick Youyoutte (genou), Charles Ollivon (cuisse), Esteban Abadie (genou), Baptiste Serin (épaule), Dréan (commotion, en reprise). Rayan Rebbadj est avec l’équipe de France de rugby à VII.

15. Monin ; 14. Hamdaoui, 13. Ahmed, 12. Nene, 11. Dakuwaqa ; 10. Henry, 9. Weber ; 7. Hirrigoyen (cap), 8. Habel-Küffner, 6. Chapuis ; 5. Van der Mescht, 4. Azagoh ; 3. N’Diaye, 2. Peyresblanques, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Meïté, 17. Kakovin, 18. P. Alo-Emile, 19. Pesenti, 20. Timo, 21. Tsutskiridze, 22. Gimbert, 23. Segonds.

Infirmerie : Sekou Macalou absent de dernière minute face à Clermont en raison d’une blessure à une cheville à l’entraînement en milieu de semaine ne sera pas du déplacement à Dublin. Pas de prise de risque du côté du club de la capitale avec l’international tricolore (20 sélections). Matthieu De Giovanni n’est toujours pas opérationnel. Il a dû subir récemment une nouvelle intervention chirurgicale. Giorgi Melikidze est toujours à l’infirmerie. En revanche, le troisième ligne international géorgien Giorgi Tsutskiridze fera son apparition dans le groupe. Une première cette saison pour un joueur arrivé dans la capitale à l’été 2021, mais qui ne compte que 145 minutes de temps de jeu (3 apparitions en Challenge Cup la saison dernière). Par ailleurs, le staff technique du club parisien a décidé de laissé au repos de nombreux cadres comme Paul Gabrillagues, Romain Briatte, Mickaël Ivaldi, Léo Barré, Joe Marchant ou encore Jérémy Ward.

Ulster - Toulouse

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Mallia ou Delibes, 13. Delibes ou Chocobares, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis ou Roumat, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka ou Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Marchand ou Mauvaka, 17. Neti, 18. Laulala, 19. Fa’asalele, 20. Roumat ou Willis, 21. Placines ou Capuozzo, 22. Germain ou Graou ou A. Retière, 23. Chocobares ou Mallia.

Infirmerie : encore ménagé en début de semaine en raison d’une blessure à un mollet, Pierre-Louis Barassi devait passer des examens complémentaires mais sa présence semble plus qu’incertaine. Outre Romain Ntamack, encore en rééducation, Thibaud Flament (pied) et Paul Costes (genou) sont forfaits. En revanche, l’arrière écossais Blair Kinghorn - préservé lors des deux précédents week-ends - est bien disponible. Comme Rodrigue Neti, au repos contre Lyon, et Arthur Retière, lequel était touché aux ischios, qui ont fait leur retour dans un groupe qui demeure assez étoffé au moment de se déplacer à Belfast.

Bath - Racing 92

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Fickou (cap.), 12. Chavancy, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5. Rowlands, 4. Woki ou Palu ; 3. Laclayat, 2. Chat, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Kolingar, 18. Nyakane, 19. Palu ou Chouzenoux, 20. Diallo, 21. Le Bail, 22. Tedder, 23. Saili ou Klemenczak.

Infirmerie : pour ce déplacement capital en vue de la qualification, Stuart Lancaster devrait une nouvelle fois sortir son équipe type. Antoine Gibert revient au poste de demi d’ouverture, Max Spring à l’arrière et en troisième ligne, Wenceslas Lauret et Siya Kolisi pourraient encadrer Jordan Joseph, très bon face au Castres olympique il y a une semaine.En revanche, Ibrahim Diallo, tout juste rétabli d’une blessure à la cheville, devrait encore être trop juste pour une titularisation.

La Rochelle - Leicester

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Danty, 12. Seuteni, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ou Boudehent ; 5. Skelton, 4. Dillane ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Sclavi ou Penverne, 18. Colombe, 19. Ployet, 20. Boudehent ou Tanga, 21. Berjon ou Iribaren, 22. Reus, 23. Rhule.

Infirmerie : absent depuis trois semaines et sa blessure à une épaule en Afrique du Sud, Pierre Bourgarit devrait effectuer son retour au jeu ce week-end. Du côté des joueurs encore absents, Jules Favre (fracture plancher orbitaire) manquera à l’appel plusieurs semaines, Nathan Bollengier, touché à un ischio-jambier, est au repos forcé, Jack Nowell (main) est encore trop juste et Thierry Paiva (genou) poursuit sa rééducation.

UBB - Saracens

Le XV de départ probable de l'UBB : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Diaby ou Gazzotti, 8. Samu, 6. Bochaton ; 5. Douglas ou Ricard, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Laterrade, 17. Boniface, 18. Sadie, 19. Coleman ou Douglas, 20. Diaby ou Gazzotti, 21. Abadie, 22. Uberti, 23. Garcia ou Vergnes-Taillefer ou Miquel.

Infirmerie : le troisième ligne Tevita Tatafu est forfait. Il n’a pas pu s’entraîner de la semaine en raison d’une douleur au cou. L’arrière Nans Ducuing est aussi au repos pour soigner une tension à un ischio-jambier. Le trois-quarts centre Ben Tapuai n’est pas encore remis d’une béquille reçue lors de la victoire à Clermont. Le staff technique de l’UBB n’avait pas encore décidé de la composition du banc des remplaçants avec cinq ou six avants.