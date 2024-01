Malgré une entame de match sur la continuité des derniers succès girondins, les bordelais ont finalement souffert pour s’imposer.

Ça devait être un nouveau feu d’artifice à Chaban-Delmas. L’essai d’Adam Coleman dès la quatrième minute, les charges de Ben Tameifuna, les accélérations de Matthieu Jalibert en début de rencontre laissaient penser que l’Union Bordeaux-Bègles était une nouvelle fois intouchable et qu’elle survolerait encore les débats. Et pour les pimenter, la question était de savoir à quelle minute Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey inscriraient leur premier essai de la rencontre. Mais, le bouquet final n’est jamais venu. Les Bordelais l’ont échangé contre une véritable délivrance au terme d’un deuxième acte à couteaux tirés.

Auteur de l'essai de la victoire, Maxime Lucu est revenu sur la victoire étriquée de Bordeaux-Bègles face à Bayonne. L'ancien biarrot avait à cœur de livrer une grande performance face à son ancien rival basque.



Son ressenti > https://t.co/TcRn25GJxq pic.twitter.com/3WYZT37ac4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 7, 2024

Au terme d’un scénario impensable en début de match, Noel McNamara, en charge du secteur offensif se voulait pragmatique : "C’est moche… C’est un match difficile. On marque tôt et il y a certainement eu un relâchement. Dans la première période, on se crée des opportunités mais on est négligents avec le ballon. Bayonne marque et on se rend le match compliqué. On joue beaucoup debout, sans soutiens. Nous sommes contents du résultat. La victoire est importante mais ce n’est pas un bon match. Ce n’est pas toujours possible de gagner avec du flair et beaucoup d’essais. Ce sont les mêmes quatre points que ceux gagnés à Clermont."

Une étape pour progresser

Effectivement, l’UBB a fait preuve de caractère pour préserver l’essentiel et signer un septième succès consécutif toutes compétitions confondues, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2019-2020, mais le club girondin disputait alors la Challenge Cup. Malgré les sueurs froides, il convient donc de ne pas faire la fine bouche après ce succès finalement important dans la construction de cette nouvelle aventure bordelaise, confrontant ce groupe à un scénario inédit. "Le match est gagné et il ne faut pas l’oublier, acquiesçait Maxime Lucu. On enchaîne les victoires et bonnes performances et ça c’est important pour le groupe. On savait que ce match était piège par excellence après la victoire à Clermont et le retour de la Champions Cup. Nous avions des intentions mais ça nous a pas souri comme lors des semaines précédentes. Mais nous avons cru en nous malgré un retard de six points. Nous avons eu le caractère pour gagner ce match et c’est fort aussi. Nous avons certainement fait la passe de trop au lieu de faire un ruck de plus. On voyait des Bayonnais avec un genou à terre mais il y avait toujours un en-avant qui leur permettait de souffler. On s’est rendu le match difficile. Mais le groupe a démontré du caractère, ce qui prouve qu’il est bien là, concentré. Nous n’avions jamais été dans cette situation à la maison et parvenir à gagner est une très bonne chose." Une petite frayeur, sans perte ni fracas, qui permet de garder tout le monde sous tension avant de recevoir les Saracens.