Portés notamment par un Thomas Ramos de gala, les Toulousains n’ont fait qu’une bouchée de Lyon avec un festival offensif. Une démonstration de force, malgré un premier acte frustrant…

Et le pire dans tout ça, c’est que le Stade toulousain a encore une marge de progression. On pourrait se dire, à la vue du score, que les Haut-Garonnais ont roulé sur les Lyonnais pendant quatre-vingts minutes, mais le premier acte a tout de même irrité le staff haut-garonnais. À plusieurs reprises, Ugo Mola s’est agacé devant les imprécisions des siens. "Nous sentions que l’envie était là en début de match mais il y avait toujours une faute individuelle pour stopper nos offensives, regrettait l’entraîneur de la défense Laurent Thuéry à l’issue du match. Il a fallu gommer ces imperfections pour retrouver un peu d’allant collectif."

Quelques mots à la pause, et les magiciens ont par la suite enchaîné leurs tours pour envoûter une défense rhodanienne rapidement dépassée. Plus de trente points marqués en un seul acte, fait assez rare en Top 14 : "Les joueurs ont pris du plaisir en seconde période, c’est le principal. Ils ont montré de l’énergie, nous en manquions peut-être ces dernières semaines."

"Le sergent Ramos"

Pour un match d’anthologie, il faut une attaque en pleine bourre, mais aussi une défense qui fait le boulot. Alors en plus d’affoler le tableau d’affichage et le compteur d’essais, les Toulousains ont bien pris soin de laisser Lyon à zéro. De quoi envoyer un message supplémentaire. "C’est bien, nous avons montré du caractère, se réjouit Thuéry. Nous avons entendu les joueurs se le répéter, c’est important parce qu’il faut que cela vienne d’eux et qu’ils se nourrissent de ça."

Depuis les tribunes, il est facile d’imaginer ceux qui donnent de la voix sur le pré pour encourager les leurs. Un de ces hommes forts portait le numéro 10 ce samedi soir. Thomas Ramos a encore une fois régalé le public d’Ernest-Wallon. En véritable patron, il a mené d’une main de maître les Rouge et Noir en compagnie d’Antoine Dupont. Après la rencontre, Dorian Aldegheri s’est amusé du comportement du demi d’ouverture, notamment sur le choix de ne pas prendre les points en début de match : "Moi, j’écoute le sergent Ramos (rires). S’il décide de prendre la touche, on va en touche !"

À vrai dire, quand on voit une charnière à ce niveau, on comprendrait mal pourquoi certains joueurs refuseraient de la suivre dans ses décisions. Certes, il y a eu quelques passes de Dupont qui n’ont pas trouvé preneur en première période, mais dans la seconde, la partition jouée a eu le mérite de faire lever comme un seul homme le public haut-garonnais. "Quand ils sont à leur meilleur niveau, c’est exceptionnel de jouer avec eux, avoue le deuxième ligne Richie Arnold. C’est très excitant car ils essaient toujours de faire vivre le ballon, donc c’est un régal de voir les passes s’enchaîner." Cinq points en poche et revoilà Toulouse dans le top 6. Avec de telles prestations, difficile de les voir en sortir.