Xavier Péméja a répété plusieurs fois cette phrase. Selon lui, ses hommes n’ont pas su se faire respecter. Une sensation qu’il ne veut plus revivre.

C’est peu dire que Xavier Péméja s’est présenté dépité face à la presse. Dépité, mais toujours aussi communicatif et sans détour. "Il y a longtemps que je n’ai pas vécu ça. Cette impression que l’équipe était passée vite à autre chose et attendait le match d’après." Son club, c’est vrai, n’a jamais vraiment inquiété Colomiers, avec cette action symbolique, à quinze contre quatorze (32e), cette attaque vendangée devant la ligne adverse, qui a fait reculer l’Uson de 90 mètres. "Oui, ça s’est mal passé. Que voulez-vous, contre Mont-de-Marsan, on a marqué un essai avec exactement la même combinaison."

Nevers a refusé de tenter des pénalités en début de rencontre, un pari perdu qui a précipité cette déroute. "On a pris le match à l’envers, ça s’est sûr. On aurait dû prendre les points au pied. On aurait pu marquer en venant près des lignes, on a failli le faire d’ailleurs. C’est un regret. Mais en réfléchissant, en tenant compte de la météo, je me dis qu’on aurait dû taper. De toute façon, on n’était pas dans le match. Je pense que c’est la première fois qu’on offre le bonus offensif à l’adversaire, alors que la défense est un de nos points forts. Rien ne marchait aujourd’hui."

Plus mauvais match de la saison

Le technicien de Nevers ruminait la mauvaise soirée passée au stade Bendichou, à voir une équipe qui joue le top 6 se désagréger peu à peu : "On s’est laissé faire, et ça, ça m’embête. Je trouve qu’aujourd’hui, on ne nous a même pas respectés. On s’est permis de nous taper sur la tête. Et ça, c’est de notre faute. Ça fait mal de voir ses joueurs se faire taper sur la tête par des adversaires qui avaient le sourire. Et ça, c’est de notre faute. Il ne faut plus revivre ça. " Le constat était là, Nevers a livré son plus mauvais match de la saison à Colomiers, une défaite sportive qui a tourné à l’humiliation. Xavier Péméja a prononcé le mot : "Ça me gêne qu’on ne se fasse pas respecter. Si tout le monde nous tape sur la tête et que nous, on la baisse, ça annonce une fin de saison catastrophique…"