Si tous les Agenais espéraient voir leur équipe réagir après le départ de Bernard Goutta, ils ont bien failli manquer leur match. Rien de rassurant à la moitié du championnat.

Alors que le SUA menait assez nettement à l’heure de jeu (24-8) et n’était plus qu’à un essai du bonus offensif, c’est bien Valence-Romans qui a eu la dernière munition du match pour l’emporter à Armandie. Alors forcément, au sortir de la rencontre, aucun supporter n’était rassuré par ce qu’il venait de voir. Bien loin du discours de Bernard Goutta, mardi, qui assurait que son départ avait d’ores et déjà provoqué un "électrochoc" au sein du groupe. Il semble en fait l’avoir plus fragilisé qu’autre chose. "Dire que son départ a du bon, non, je ne pense pas. Maintenant, il fallait prendre nos responsabilités, montrer que le club était touché mais pas coulé", confiait après la rencontre Mathieu Lamoulie, de retour aux affaires après quelques mois passés au placard.

Le constat est limpide, il n’y a eu strictement aucun changement entre le SUA de Bernard Goutta et le SUA sans Bernard Goutta. Évidemment, il était impossible d’imaginer un virage à 180° en quelques jours seulement. Néanmoins, dans l’attitude, on espérait de ce Sporting qu’il montre du caractère, du style, de la personnalité. Cela n’a pas été le cas. Les soucis récurrents persistent.

En touche, Agen a perdu sept munitions (!), soit une statistique dans la moyenne depuis le début de la saison. En mêlée, lorsque Malik Hamadache est sorti, le SUA a commencé à être dominé. D’ailleurs, ce dernier ne jouera pas dans les Landes la semaine prochaine. Dans les rucks, les coéquipiers d’Arnaud Duputs sont souvent arrivés en retard au soutien, causant plusieurs turnovers. Enfin, dans la maîtrise, les pensionnaires d’Armandie se sont encore trompés. En témoigne cette dernière action lors de laquelle ils se font remonter sur tout le terrain à cause de deux pénalités alors qu’il suffisait de faire preuve d’un peu de patience pour l’emporter.

C’est grave, docteur ?

Tous ces signaux envoyés montrent une équipe en manque de confiance. Et de solutions ? Les entraîneurs sont appelés à les trouver. Adel Fellah le premier. "Je suis allé voir Adel Fellah et je lui ai dit que désormais, il devait trouver des solutions en touche", a ainsi précisé Bernard Goutta, assez déçu de n’avoir vu aucune amélioration ces derniers mois dans le domaine.

Barry Maddocks aura lui l’objectif d’imposer (enfin) sa patte sur le système de jeu lot-et-garonnais. En avait-il la possibilité jusqu’alors ? C’est un autre débat. Enfin Dave Ryan va prendre du galon et devenir le leader du trio. Son expérience au club doit peser sur la suite de la saison.

Mais forcément, lorsque l’on voit le chantier en cours du côté d’Agen, les interrogations persistent et un constat se dégage : il manque un capitaine dans le navire. C’est pourquoi la question suivante s’impose : Bernard Goutta, a-t-il bien fait de se sacrifier ? Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair et d’apporter une réponse plus précise. Agen n’est qu’à deux points du premier qualifié. Le prochain match chez le voisin landais peut tout changer. Dès lors, on pourra vraiment se faire un avis sur le départ du manager.