L’UBB va tenter de gagner son septième match consécutif. Les rotations assumées par le staff n’ont visiblement pas d’impact sur les performances.

Six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Depuis le 25 novembre et le succès contre Perpignan, l’UBB vit sur un nuage. On a tendance dans ces cas-là à parler de confiance, mot un peu fourre-tout qui permet d’englober deux succès teintés de réussite à Oyonnax et à Clermont.

Reste que s’imposer en Auvergne sans Jalibert, Penaud ni Bielle-Biarrey et en marquant quarante points, dit forcément quelque chose de la valeur de cet effectif. Un joueur comme Maxime Lamothe, non international, mais devenu cadre fut aussi laissé au repos la semaine passée.

Yannick Bru acquiesce quand on lui parle de l’efficacité de son effectif quand il arrive dans la "zone de marque" (NDLR, ce qui était un point préoccupant la saison passée). "Oui, c’est vrai et je la couple avec la non-efficacité de nos adversaires quand ils viennent dans notre zone. Et je remarque que là-dessus, nous avons été bons la semaine dernière." Sans doute faut-il comprendre que l’UBB peut marquer des essais même en l’absence de Damian Penaud, qui n’est surtout pas un arbre qui cache la forêt.

Samedi contre Bayonne, ce dernier et les trois précités vont faire leur retour après leur semaine de repos, ce qui signifie que, par exemple, Madosh Tambwe, très brillant à Clermont cédera sa place, idem pour Kane Douglas, le deuxième ligne australien qui s’effacera au profit de son compatriote, Adam Coleman. Pablo Uberti, Clément Maynadier ou Romain Buros (peut-être sur le banc) ont fait également les frais cette semaine de la politique de rotation du staff de Yannick Bru (Tapuai et Diaby sont forfaits sur blessures).

Un sport de fraîcheur, de vitesse et d’accélération

C’est sans doute à ça qu’on reconnaît une équipe qui est armée pour le titre. Yannick Bru l’explique aisément. Les performances athlétiques et physiques des uns et des autres sont examinées à la loupe notamment par Thibault Giroud, directeur de la performance transfuge du XV de France. "On fait évidemment avec lui un point chaque semaine, c’est pour ça que nous faisons toutes ces rotations dans notre XV de départ. Il y a sept ou huit joueurs qui tournent d’un match à l’autre, ce qui fait presque la moitié d’une feuille de match. On fait un sport de fraîcheur, de vitesse et d’explosivité. Il faut absolument garder ce cocktail", détaille Yannick Bru. Le grand public est souvent désorienté par certains changements décidés et qui, vu de loin, peuvent donner l’impression que des joueurs sont sanctionnés malgré une bonne prestation. "Le rugby, c’est un sport de changement de rythme et d’accélération et pour faire ça, il faut être prêt dans ses têtes et dans les jambes et ce n’est pas possible onze mois sur douze. Si vous rajoutez la traumatologie, on se rend compte qu’on ne peut pas livrer six ou sept combats consécutifs." Et quand en plus, les résultats ne souffrent pas de ces multiples ajustements, on se dit que la martingale est vraiment bonne, même s’il y aura toujours dans une équipe des joueurs presque sûrs d’être titulaires pour les matchs décisifs (on voit mal l’UBB commencer un match de phase finale sans Jalibert ou Lucu).

Pourquoi le cacher ? Contre Bayonne samedi, les Girondins seront clairement favoris face à une équipe qui compte neuf points de retard sur eux. Une équipe que Yannick Bru a entraînée pendant quatre ans, de 2018 à 2022 avec à son bilan, une montée, une descente et une remontée.

Avant l’intermède européen, suivi de la période du Tournoi forcément délicate, le match aura son importance. Avec huit victoires en douze matchs, les portes du top 6 s’ouvriraient un peu plus, les probabilités seraient largement de leur côté. Seul un effondrement pourrait les en priver.