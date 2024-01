Baptiste Abescat-Leroy est le meilleur marqueur d’essais du RCN à la trêve. Arrivé dans l’Aude en 2020, le troisième ligne est désormais un leader de jeu des Orange er Noir.

La Nationale est en pause. Joueurs, encadrement, dirigeants et supporters sont encore aux vestiaires. Pas pour longtemps puisque les quatorze équipes vont renouer avec la compétition le week-end prochain. Avant cette reprise, l’heure est à l’analyse et aux statistiques de cette première phase. Parmi les brillants élèves, le flanker et numéro 8 narbonnais, Baptiste Abescat-Leroy (23 ans), a marqué les esprits et affolé les compteurs. En quatorze journées, il est apparu douze fois sur la feuille de match dont onze comme titulaire. Et surtout, à sept reprises, il a trouvé le chemin de l’en-but, contre Massy, Bourgoin-Jallieu, Périgueux (deux fois), Tarbes, Bourg-en-Bresse et Chambéry, faisant ainsi le bonheur des supporters orange et noir.

Abescat-Leroy est le meilleur marqueur d’essais du club, devançant sur le podium, le talonneur Christophe David (4 essais) ainsi que les ailiers Pierre-Hugo Ducom et Ambrose Curtis (trois essais). À l’issue de cette première phase de compétition, le natif de Toulouse s’est affirmé comme un leader de jeu et un homme de base. Après une saison blanche en 2023, il prend ainsi une belle revanche sur le mauvais sort. "L’an dernier, j’étais spectateur plus qu’acteur. J’ai soigné une blessure à un genou et je n’ai disputé qu’une rencontre face à Montauban en match amical. Cette année, je revis, je m’éclate. De plus, les résultats nous sont favorables ce qui est encore plus motivant", déclare-t-il.

Repéré par Marc Delpoux

Et pourtant, il y a cinq ans, Baptiste Abescat-Leroy n’imaginait pas une seule seconde embrasser une carrière professionnelle. À l’époque, le numéro 7 narbonnais se destine à devenir paysagiste et le week-end, il le consacrait à l’Avenir castanéen (aujourd’hui en Fédérale 2), son club de cœur où son papa Jean-Pierre a été un joueur moteur dans les années 1980 et 1990. "À 18 ans, j’ai fait mon premier match en équipe une en Fédérale 1. C’était face à Saint-Sulpice-sur-Lèze. C’est David Penalva qui m’a lancé dans le grand bain. L’année d’après, nous étions dans la poule de la mort. Nous avions comme adversaire Bourgoin, Nice et Bourg-en-Bresse. C’était des matchs durs mais j’ai beaucoup appris", commente l’intéressé.

Les prestations du flanker castanéen n’échappent pas à l’œil de Marc Delpoux, lequel lui propose un contrat au sein des espoirs narbonnais. Au cours de l’exercice 2020-2021, l’espoir frappe à la porte de l’équipe fanion, participe à l’accession en Pro D2 et dispute la mémorable finale de Nationale face à Bourg-en-Bresse à Bourgoin (défaite 26-16). L’année suivante, il joue quatorze rencontres en Pro D2. Et Désormais, Baptiste Abescat-Leroy est animé par de légitimes ambitions tout comme ses coéquipiers. "Nous sommes sur une bonne dynamique et on souhaite conserver notre invincibilité à domicile. En début de saison, nous visions le top 6. Maintenant, on s’autorise le podium. Mais tout d’abord, assurons la qualification." Le top 3 passera par une victoire au Parc des Sports et de l’Amitié face à Massy, samedi 13 janvier, une opposition qui a le profil du match piège. Et le jeune homme en est totalement conscient.