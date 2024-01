Des états-Unis à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud et l’Argentine, le Super Rugby va explorer plusieurs pistes lors de l’imminente renégociation des droits télés. les dirigeants néo-zélandais, en particulier, vont se pencher sur le visage de la compétition pour l’après-2026.

Le Super Rugby Pacific entre dans une nouvelle période décisive pour son avenir. New Zealand Rugby (NZ Rugby) doit, au cours du premier semestre 2024, entamer les discussions avec Sky au sujet du prochain accord de droits télés, ce qui va poser sur la table des négociations le format de la compétition sudiste : son nombre d’équipes, leur localisation et le format global vont ainsi être discutés. Plusieurs axes de réflexion vont être explorés, à en croire les informations de nos confrères de Stuff. Le plus marquant concerne les États-Unis, hôte de la Coupe du monde 2031 et terre propice aux fantasmes en tous genres. NZ Rugby envisage de réaliser une étude de faisabilité sur la création d’une équipe de Super Rugby outre-Atlantique ; dans le même ordre d’idées, Hawaï est perçu comme une piste crédible pour accueillir à terme les Moana Pasifika.

Une porte ouverte aux Jaguares

Des questions plus basiques vont aussi être posées avec, pour commencer, le nombre de formations australiennes engagées. NZ Rugby aurait souhaité voir son souffreteux voisin passer de cinq à quatre représentants mais Rugby Australia s’est reconsolidé sur le plan financier avec, à l’horizon, la perspective encourageante de la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025 et le Mondial 2027. Du côté des anciens participants, la porte serait, par principe, ouverte à un retour des Jaguares ; reste à voir la faisabilité de la réintégration des Argentins, dont la franchise avait disparu de la carte en période de pandémie. Également partie, l’Afrique du Sud pourrait-elle remonter le temps ?

Si les Bulls, Stormers, Sharks et Lions ont rebondi en United Rugby Championship, les Free State Cheetahs (Bloemfontein) et les Airlink Pumas (basés à Mbombela, ex-Nelspruit) ne demandent rien d’autre que de participer à une compétition professionnelle. À en croire Stuff, une équipe sud-africaine pourrait être localisée à Perth, dans l’ouest de l’Australie. La renaissance des Sunwolves japonais est en revanche considérée comme improbable même si des confrontations avec des équipes nippones pourraient agrémenter le calendrier.Toutes ces projections vont être confrontées aux réalités économiques, sportives et organisationnelles actuelles avant d’être sérieusement envisagées dans le cadre d’une éventuelle énième réforme du Super Rugby.