Dans la tendance de ce premier numéro du Midi olympique en 2024, Jérémy Fadat revient sur l'essentialisation du jeu au pied dans le rugby moderne.

Attention, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gagner. Ou du moins, on n’a pas encore inventé de prix d’esthétisme lors de la Coupe du monde. Reste que, plus de deux mois après la fin de la compétition, il convient de se poser quelques questions sur l’évolution de ce sport. La plus notable depuis des années ? La part, toujours plus prédominante, du pied. Au point d’avoir eu à analyser, ces dernières saisons, ce qui se cachait derrière les concepts parfois un brin pompeux de "dépossession" ou de "repossession". La vérité ? C’est peut-être Warren Gatland, sélectionneur du pays de Galles, revenu au chevet du XV du Poireau voilà un peu plus d’un an, qui la décrit la mieux dans les colonnes du Telegraph : "Ce qui s’est passé, c’est que la partie médiane du terrain est devenue la zone où aucune équipe ne veut perdre le ballon, surtout si ça découle sur une pénalité dans un ruck, que ce soit pour un joueur qui ne lâche pas, qui perd ses appuis et qui entre sur le côté." Et d’ajouter, pour conforter son propos que, désormais, l’équipe qui remporte le plus de mètres au pied a eu un taux de victoire finale de plus de 80 % ! "C’est une statistique accablante du point de vue d’un entraîneur et d’un joueur qui veut jouer au rugby, déplacer le ballon lorsque l’occasion se présente et prendre des risques", commente ainsi le technicien néo-zélandais, lequel termine son argumentaire par un exemple précis et vécu par ses troupes lors du quart perdu contre l’Argentine.

Le nerf de la guerre

Ce jour-là, il est persuadé que les Gallois ont été meilleurs que les Pumas, notamment sur le plan offensif, avec davantage de franchissements, de passes effectuées et de mètres parcourus avec le ballon… Ils se sont pourtant inclinés et Gatland de lâcher, fataliste : "L’Argentine a terminé le match avec plus de coups de pied et plus de mètres gagnés au pied que nous." Comme si ce sport devait dorénavant se résumer à cela. Bien sûr, le raccourci est parfois trop simpliste et le rugby fut de tout temps un jeu de gagne-terrain. Mais il faut lui reconnaître qu’on n’avait jamais autant entendu les coachs ou les joueurs nous livrer ce fameux nombre de mètres parcourus au pied. Comme s’il était là le nerf de la guerre stratégique. Comme s’il fallait se résoudre à battre, chaque week-end, le nombre record de coups de pompe dans un ballon et comme si un match de rugby (avec ses désormais traditionnels "ping-pongs") devait de plus en plus ressembler à une partie de tennis à Roland-Garros.

Allez nous dire qu’il ne vous est pas arrivé de souffler quand un grand coup de pied répond à un autre grand coup de pied. Et osez prétendre que vous ne hurlez jamais quand le numéro 9 se fiche éperdument du temps limité pour sortir le ballon d’un regroupement et appelle ses coéquipiers un par un pour former ce petit train de l’enfer derrière un ruck, avant de… monter une chandelle. Et à la réception ? Rebelote de l’autre côté.

Le jeu au pied est parfois un art et doit le rester, à condition de ne pas verser dans l’overdose. Et elle guette forcément. S’il est une force au rugby, c’est d’avoir toujours su se renouveler et s’adapter, par la règle ou la philosophie de jeu. Et en l’occurrence, il devient trop triste s’il se contente de cette satanée morale : celui qui gagne le plus de mètres au pied gagne le match. Ce sport vaut plus et mieux que ça, n’est-ce pas Mister Gatland ?