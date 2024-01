Romain Ntamack s'est longuement exprimé dans les colonnes de Midi Olympique, il est revenu sur sa convalescence mais aussi sur la Coupe du monde qu'il a regardé derrière sa télé.

Dans un long entretien accordé au Midi Olympique, Romain Ntamack s'est confié sur la façon dont il a vécu la Coupe du monde. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le Toulousain a avoué que voir les Bleus soulever le trophée aurait pu être le pire jour de sa vie.

Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes disent comprendre ce sentiment et louent l'honnêteté de l'ouvreur français, "Quand tu es Ntamack, tu ne veux pas que ton rêve se réalise sans toi". Une situation comparable à celle du footballeur Laurent Koscielny, qui avait avoué avoir très mal vécu le titre de champion du monde de l'équipe de France de foot en 2018. Il avait, lui aussi, manqué la compétition à cause d'une blessure. "Ça humanise, ça enlève le côté robot qu'on ces joueurs. Ça montre que ce sont des humains qui ont des rêves de gamin et qui veulent les réaliser."