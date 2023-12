Après deux semaines de repos, les Aixois ont l’intention de repartir en 2024 sur les mêmes bases qu’en décembre 2023 !

Sitôt le réveillon de Noël passé, les Aixois ont repris le chemin de l’entraînement pour préparer ce premier déplacement de l’année 2024. Cinq jours pour relancer la machine et apparaître face à Grenoble en aussi bonne forme que les trois derniers matchs de 2023 soldés par trois succès (Rouen, Vannes et Biarritz). Une mission pas si évidente que cela après deux semaines de repos et de fêtes qu’il faut impérativement éliminer pour redevenir compétitif. Ces matchs de reprise sont toujours complexes à appréhender, délicats à préparer mais, cette saison, les coéquipiers d’Arthur Coville ont franchi un cap en étant de solides dauphins de Vannes à seulement un petit point du leader et avec le vent en poupe. Justement, c’est ce vent-là qu’il faut retrouver pour lancer idéalement une deuxième partie de saison que l’on souhaite, côté aixois, aussi performante dans les résultats et dans le jeu. "On va jouer une équipe de Grenoble peut-être en délicatesse sur le plan financier et administratif, avance le manager général de Provence Rugby Mauricio Reggiardo, mais les joueurs et le staff font abstraction de tout ceci et ça les resserre entre eux. De plus, c’est une équipe joueuse très offensive qui aime jouer au rugby. Pour notre reprise, c’est un gros morceau au menu et il va falloir répondre présent. On a envie de bien reprendre, sur le même rythme. L’équipe est en confiance, elle tourne bien et il est évident que nos adversaires ont toujours envie de se tester par rapport à nous. De notre côté, on a un statut à assumer. On va donc essayer de faire un gros match et d’être performant pour débuter 2024 comme nous avons terminé 2023. Ce ne sera pas simple, on commence un bloc de quatre rencontres mais le groupe se prépare avec envie pour ce premier gros défi à Grenoble."

Une reprise à bien négocier

Effectivement, les Aixois reprennent les hostilités avec l’occasion de marquer les esprits s’ils ramenaient un résultat positif d’Isère en montant sur le fauteuil de leader provisoirement. Anecdotique sans doute mais cet objectif peut également motiver encore plus un groupe aixois qui croit de plus en plus en ses chances. Et qui traverse une bonne passe. Même avec une infirmerie bien garnie qui devrait se vider peu à peu (Bouhedjeur, Jammes et Piazzoli notamment pourraient être opérationnels rapidement), Provence Rugby a montré de réelles capacités d’adaptation dans cette course aux premières places et a grandi collectivement en s’adaptant aussi aux circonstances de matchs. Un progrès important quand l’on joue "officiellement" le top 6 mais secrètement pour le moment encore le top 4 voire le top 2. Peu importe l’objectif final, le XV aixois doit avant tout songer à se remettre dans le bain. Ce déplacement à Grenoble constitue donc un test idéal pour connaître l’état de forme du groupe provençal après deux semaines d’arrêt. Il devrait également donner le ton d’un mois de janvier toujours très difficile à aborder.