C’est après une triste trêve que les Isérois se sont retrouvés, sans certitude quant à la capacité du groupe à remonter un nouveau retrait de points sur tapis vert.

Trêve : cessation provisoire des combats, par convention des belligérants. C’est en tout cas, en huit mots lapidaires, ainsi que le dictionnaire définit les quelques jours qui auraient dû permettre aux Isérois de se régénérer, à l’instar de leurs concurrents. Autant dire que du côté du FCG, cette quinzaine de vacances de Noël n’en a pas vraiment été. Car si en coulisses, les dirigeants se sont activés pour préparer leur appel et tenter de récupérer les six nouveaux points perdus sur tapis vert le 14 décembre dernier (la notification officielle de la sanction prononcée par l’Autorité de Régulation du Rugby étant arrivée au club le 22 décembre, ces derniers ne disposaient que d’une semaine pour lancer la procédure) devant la commission fédérale d’appel, les joueurs ont quant à eux dû, tant bien que mal, encaisser la nouvelle. Et cela n’est pas allé sans difficulté. Ainsi, dans les colonnes du Dauphiné Libéré, l’expérimenté demi de mêlée Éric Escande n’a pas caché ses doutes. "Je pense que la deuxième partie de saison va être compliquée. […] Ce groupe est capable de grandes choses, on l’a vu par le passé, mais aujourd’hui il faut dire les choses. Arrêter de dire que ce n’est pas grave, car ce qui se passe, c’est grave. Nous, les joueurs, on en a marre de ça. Comment on […] J’espère que le groupe va se remobiliser car si on arrive à s’en tirer, humainement, ça va rester quelque chose de fort à vivre. Mais on ne peut pas savoir pour le moment."

Reprise avec les chasseurs alpins

Parce que la vérité, comme toujours, résidera sur le terrain. Sur ce rectangle vert où les joueurs ont toujours besoin de bonnes raisons pour se battre, et en ont à l’évidence manqué face à Nevers deux semaines plus tôt. Voilà pourquoi, pour leur reprise, c’est une après-midi de cohésion en bonne et due forme qui attendait les joueurs, avec une randonnée en Chartreuse concoctée par les chasseurs alpins, partie au col de Vence et poursuivie par la traversée du Mont Jalla et un arrêt au mémorial militaire, avant d’amorcer le retour sur Grenoble par la Bastille. De quoi refaire le plein de bon air et d’oxygène même si, mentalement, seule la réception de Provence Rugby pourra donner le ton de l’état d’esprit des Alpins. "Je ne vais rien lâcher, mes joueurs et le club non plus, promettait le manager Aubin Hueber. Les équipes adverses s’en foutent, de nos problèmes. Est-ce que les joueurs auront réussi à les évacuer pour être plus forts une fois de plus ? Je me mets à leur place et moralement, c’est dur. Ce sont eux qui vont décider." Et le peuple grenoblois brûle précisément de connaître la réponse, en attendant celle de cet appel à double tranchant qui pourrait aussi bien relancer la saison que la plomber définitivement. En espérant que, pour le coup, les dirigeants du FCG se montreront dignes, et sauront récupérer ce qui peut l’être…