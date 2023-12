Échaudés par leur défaite face à un RCT "affaibli", les Auvergnats ne veulent pas commettre la même erreur face à l’UBB. Laquelle serait, qui plus est, lourde de conséquences…

Ne vous fiez pas aux apparences : si les bilans sportifs des deux dernières années peuvent plaider en ce sens, tout n’est pas si négatif, en ce moment, du côté de Clermont. Après tout, l’équipe se trouve encore dans la zone de flottaison au niveau du sacro-saint classement britannique, avec un seul revers à domicile (Toulon) compensé par un succès à l’extérieur (Montpellier). Autant dire qu’avec la réception à venir de Girondins qui laisseront leur armada de Tricolores au repos – évitant au passage à Damian Penaud un retour chaud bouillant au Michelin – les Auvergnats semblent avoir tous les atouts en main pour terminer l’année 2023 dans les clous de la qualification.

Et pourtant, ceux-ci s’avanceront pourtant dans la peau de chats échaudés… Pas seulement parce que ceux-ci restent sur deux défaites, mais bien parce que la configuration dans laquelle voyagera la troupe de Yannick Bru ressemblera à s’y méprendre à celle des Toulonnais voilà un peu plus d’un mois, face auxquels les Clermontois avaient commis le péché d’orgueil de croire que les choses se feraient d’elles-mêmes. De quoi forcément faire profil bas, pour ce rendez-vous si symbolique aux yeux du capitaine auvergnat, Étienne Falgoux. "Il y aura tout de même une différence de contexte fondamentale car cette fois, si on perd, on va s’empêtrer dans les profondeurs du classement. C’est pourquoi il ne faudra surtout pas faire l’erreur de regarder quelle équipe il y aura en face. On devra d’abord se concentrer sur nous-mêmes et croyez-moi, il y aura bien assez à penser…"

Le grand défi de belleau

En effet, fidèles à leur irrégularité, les Clermontois se doivent une nouvelle revanche après un énième déplacement infructueux, cette fois du côté de Pau. "Après notre non-match à Gloucester en Coupe d’Europe, on espérait autre chose de ce déplacement à Pau, soufflait Falgoux. L’état d’esprit était présent, on ne s’est pas effondré malgré plusieurs coups du sort et nous avons même été en mesure d’aller chercher la victoire à un moment donné. Mais malheureusement, nous ne sommes jamais parvenus à mettre notre jeu en place." La faute à une conquête qui s’est déréglée aux plus mauvais moments, comme sur cette touche à cinq mètres qui offrit un essai tout fait aux Béarnais, où ce lancer de la gagne gâché à 5 minutes du trille final.

"On peut toujours se tromper sur un terrain de rugby, le match parfait n’existe pas, philosophait Falgoux. Le problème est qu’à chaque fois qu’on commet une erreur, nous, on la paie cash. Et ça en devient trop facile pour nos adversaires qui, eux, ne nous font pas de cadeaux. Il faut que l’on arrive à faire en sorte que le moindre gravier dans l’engrenage ne nous fasse plus dérailler."

Le hic ? Il est que ce n’est pas un gravier, mais un vrai bon gros caillou dans la chaussure qui est venu ennuyer les Clermontois cette semaine, avec la confirmation de la blessure à l’épaule de leur maître à jouer Benjamin Urdapilleta, lequel revenait de trois semaines d’arrêt après un pépin au niveau du biceps. Une tuile pas forcément imprévisible au vu de l’investissement du garçon du haut de ses 37 ans, mais qu’il s’agit désormais d’assumer en équipe. "L’absence de Benji, c’est un énième coup dur mais il faut s’y adapter, jurait Falgoux. On en a les moyens, et on n’a de toute façon pas bien d’autre choix." Aux avants auvergnats, dès lors, de faire le travail pour permettre à Anthony Belleau (titularisé pour la troisième fois de la saison à l’ouverture) dans des conditions plus sereines que celles qui lui valurent, voilà pratiquement un an face à Toulouse, de devenir injustement la tête de Turc du Michelin…