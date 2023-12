Angleterre : le plan anti-exode de la RFU

Pour contenir l’exode massif de ses joueurs vers la France, la fédération anglaise a décidé de mettre en place des contrats fédéraux.

Comme nous l’annoncions il y a quelques mois dans ces colonnes, la situation précaire du rugby anglais conduisait plusieurs dizaines de joueurs anglais étaient à traverser la Manche pour rejoindre le Top 14. Après les arrivées de Jack Willis, Joe Marchant, Joe et Sam Simmonds ou Jake Nowell, d’autres vont suivre puisque Kyle Sinckler et Lewis Ludlam se sont engagés en faveur du RCT l’année prochaine, et que Henry Arundell a tourné le dos à sa fédération pour prolonger son contrat avec le Racing 92.

Des contrats plutôt que des primes

Des transferts qui constituaient suffisamment de signaux pour alerter la RFU, qui a monté un plan "anti-exode". Ce plan prend la forme de cinquante contrats centraux que le sélectionneur Steve Borthwick pourra proposer aux joueurs de son choix : vingt-cinq de type "EPS" pour "England Player Squad" et vingt-cinq autres de type "renforcé" ("Enhanced England Player Squad"). Ces contrats, dont la durée oscillera entre un et trois ans devraient avoisiner les 173 000 euros par saison et remplaceront les 27 000 euros que chaque joueur du XV de la Rose touche pour chaque apparition internationale. Selon nos confrères du DailyMail, des joueurs tels que le talonneur Jamie George et Maro Itoje ont d’ores et déjà donné leur accord pour signer ces nouveaux contrats, tandis qu’Henry Arundell a justement refusé un contrat de type "renforcé" pour prolonger son bail avec le Racing 92.

Conor O’Shea, l’ancien manager des Harlequins et aujourd’hui directeur de la performance à la fédération anglaise, a toutefois précisé que plusieurs éléments restent à déterminer : "Quand on parle de 25 contrats renforcés, ce n’est qu’une limite. C’est Steve qui va décider. On va peut-être commencer à huit ou neuf, à moins que l’on débloque assez d’argent pour en proposer 26 ?" Et le technicien de revenir sur le choix de Henry Arundell, qui a visiblement fait beaucoup de bruit Outre-manche : "Avec Steve, nous avons essayé de convaincre Henry de revenir en Premiership. Mais il a décidé de passer les deux prochaines années en France. On le connaît depuis longtemps, et nous avons eu des discussions très ouvertes avec lui, et il préfère rester à l’écart de la lumière pour les deux prochaines saisons. Nous respectons cela, et avons hâte de le retrouver en 2026. D’ici là, nous voulons maintenant pouvoir disposer de nos meilleurs joueurs dans notre championnat, point à la ligne." La RFU a son plan. Sera-t-il suffisant pour contenir l’exode de ses joueurs ? L’histoire le dira.