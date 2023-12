Découvrez les compositions probables des équipes pour la 11ème journée du Top 14 !

Le XV probable d'Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3. Vaotoa, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Durand, 17. Abraham, 18. Lebas, 19. Mafi, 20. Godener, 21. El Khattabi, 22. Bouraux, 23. Berthaud.

Infirmerie : le troisième ligne Luke Hamilton, le deuxième ligne Kevin Kornath et l’ailier Enzo Reybier bouclent leur convalescence. Le troisième ligne Filimo Taofifenua a pu reprendre l’entraînement. Le centre Chris Farrell qui aurait pu retrouver la compétition après une suspension s’est blessé à la cheville lors d’un entraînement. Opéré, il sera indisponible trois mois. Le pilier Ali Oz, touché aux ischios lors du match contre le Racing, sera lui aussi absent durant trois mois.

Le XV probable de Pau : 15. Attissogbe ; 14. Tuimaba, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Ezeala ; 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. L. Whitelock (cap.), 8. Gorgadze, 6. Tagitagivalu ; 5. S. Whitelock, 4. Auradou ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Seneca.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Fisi’ihoi, 18. Ducat, 19. Capelli, 20. Daubagna, 21. Desperes, 22. Vatubua, 23. Papidze.

Infirmerie : une épidémie de gastro a touché les joueurs de la Section en début de semaine. Plusieurs d’entre-eux ont été dispensés d’entraînement mercredi. Malade, Sam Whitelock devrait tout de même tenir sa place pour sa première. Jack Maddocks (cheville) est en reprise, Reece Hewat (cervicales) aussi. Beaucoup de blessés sont encore à déplorer : Thibaut Hamonou (ischio-jambier), Brent Liufau (cheville), Steven Cummins (cervicales), Paul Tailhades (genou), Grégoire Arfeuil (entorse au genou) Sacha Zegueur (tendon du doigt), Clément Mondinat (ménisque), Eliott Roudil (genou), Clément Laporte (tendon d’Achille) et Ignacio Calles (tendon d’Achille) sont toujours forfaits. Tumua Manu et Samuel Ezeala postulent.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Fouyssac, 12. Moala, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bezy ; 7. Kremer, 8. Yato, 6. Dessaigne ; 5. Lavanini, 4. Simmons ; 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux (cap.).

Remplaçants : 16. Fainga’a, 17. Bibi Biziwu, 18. Lanen, 19. Tixeront, 20. Jauneau, 21. Plisson, 22. Hériteau, 23. Ojovan.

Infirmerie : s’il devra passer des examens complémentaires ce lundi pour connaître la durée exacte de son indisponibilité après sa blessure à l’épaule, l’ouvreur Benjamin Urdapilleta ne sera en attendant pas sur la feuille de match pour cette réception de l’UBB, remplacé par Anthony Belleau. À noter la sortie du groupe du numéro 8 néo-zélandais Pita-Gus Sowakula, décevant la semaine dernière à Pau.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Uberti, 13. Moefana, 12. Tapuai, 11. Tambwe ; 10. Garcia, 9. Lucu (cap.) ; 7. Diaby, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Douglas, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Maynadier, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Latterade ou Lamothe, 17. Boniface, 18. Ricard ou Jolmès, 19. Vergnes-Taillefer ou Bochaton, 20. Gazzotti, 21. Abadie, 22. Depoortere, 23. Sadie.

Infirmerie : plusieurs internationaux français sont en régénération du côté de l’UBB. Pas de Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey. Sipili Falatea a lui une semaine de vacances. Lekso Kaulashvili (doigt), Jandre Marais (genou), Yann Lesgourgues (genou), Connor Sa (tendon d’Achille) et Adam Coleman (cheville) ne reviendront qu’en 2024.

Le XV probable de Lyon : 15. Abrahams ou Niniashvili ; 14. Mignot, 13. Parisien, 12. Regard, 11. Rattez ; 10. Jackson, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Pacheco, 8. Gouzou, 6. Okuya ; 5. Guillard, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Coltman, 1. Devisme.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Kaabèche, 18. Vignolles, 19. Kpoku, 20. Rimet, 21. Godwin, 22. Niniashvili ou Abrahams, 23. Simutoga.

Infirmerie : en y intégrant le groupe des aspirants professionnels, ce sont pas moins de dix-neuf absents sur blessure qui ont été recensés par le staff lyonnais cette semaine, le dernier en date étant ni plus ni moins que le numéro 8 et capitaine Jordan Taufua, victime d’une fracture d’un doigt à Bordeaux. Et si plusieurs retours semblent imminents (notamment ceux de Léo Berdeu mais aussi des centres Semi Radradra et Josiah Maraku), c’est avec un effectif particulièrement démuni en deuxième et troisième ligne que devra composer Fabien Gengenbacher.

Le XV probable de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Lam, 13. Doumayrou ou Vincent, 12. Garbisi, 11. Ngandebe ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Camara, 8. Nouchi, 6. Bécognée ou Doumenc ; 5. Chalureau, 4. Tauleigne ; 3. Lamositele, 2. Karkadze, 1. Erdocio ou Forletta.

Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Forletta ou Erdocio, 18. Van Rensburg, 19. Duguid ou Willemse, 20. Doumenc ou Bécognée, 21. Coly, 22. Dakuwaqa, 23. Williams.

Infirmerie : une fois n’est pas coutume dans un club de Top 14, l’infirmerie du club héraultais est quasiment vide ! Le centre Geoffrey Doumayrou a retrouvé la compétition face à Castres la semaine dernière, et le co-capitaine Yacouba Camara devrait tenir sa place malgré le fait d’avoir été touché face au CO. Seul Florian Verhaeghe, gêné par une douleur au mollet, est forfait pour ce déplacement à Lyon. Seule incertitude néanmoins, plusieurs joueurs montpelliérains souffraient de gastro-entérite en milieu de semaine.

Le XV probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Hodge, 12. Mori, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tatafu, 2. Acquier, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Marchois, 19. Bourdeau, 20. Machenaud, 21. Martocq, 22. Spring, 23. Tagi.

Infirmerie : Facundo Bosch, légèrement touché, est encore indisponible ce week-end. Peyo Muscarditz (côte cassée face au Munster), Sireli Maqala (légère entorse à une cheville) et Pieter Scholtz (déchirure à un mollet) ne sont pas tout à fait rétablis et prêts à revenir dans le groupe. Quentin Béthune (luxation d’un coude) est toujours en convalescence. Gaëtan Germain, en phase de réathlétisation, est attendu pour le début d’année.

Le XV probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Fickou (cap.), 12. Saili, 11. Naituvi ; 10. Tedder, 9. Le Garrec ; 7. Woki, 8. Baudonne, 6. Kolisi ; 5. Rowlands, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Chat, 17. Ben Arous, 18. Palu, 19. Chouzenoux, 20. Hall, 21. Meliande, 22. Chavancy, 23. Laclayat.

Infirmerie : avant ce déplacement à Bayonne, le manager anglais Stuart Lancaster avait accordé quatre jours de repos à ses hommes, qui n’ont repris l’entraînement que jeudi après midi. Sera-ce suffisant pour trouver des repères et rivaliser sur les bords de l’Adour ? Réponse imminente…

Le XV probable de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Fainga’anuku, 12. Smaïli, 11. Villière ; 10. Biggar, 9. White ; 7. Ollivon (cap.), 8. Du Preez, 6. Abadie ; 5. Ribbans, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. C.Tolofua, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Singleton, 17. Devaux, 18. Alainu’uese, 19. Isa, 20. Danglot, 21. Hervé, 22. Tuicuvu, 23. Brookes.

Infirmerie : malade en début de semaine, Jaminet demeure incertain à l’heure où nous écrivons ces lignes. Domon est prêt à suppléer l’arrière international français. Baubigny (main) a repris la course, Paia’aua (mollet) et Waisea (vacances) ont participé aux entraînements avec le collectif. Ces trois éléments sont attendus pour le début de l’année prochaine. Isa et Alainu’uese sont remis de légères douleurs physiques. Anthony Étrillard (tendon d’Achille) n’a toujours pas de date de reprise, Serin (épaule) doit reprendre dans le premier tiers de l’année et un retour pour la fin mars est évoqué.

Le XV probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Hamdaoui, 13. Etien, 12. Ward, 11. Dakuwaqa ; 10. Segonds, 9. Weber ; 7. Macalou, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte ; 5. Azagoh, 4. Halaifonua ; 3. P. Alo-Emile (cap.), 2. Peyresblanques, 1. M. Alo-Emile

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Castets, 18. van der Mescht ou Pesenti, 19. Hirigoyen, 20. Gimbert, 21. Henry ou Boudehent, 22. Laloi, 23. Gomez Kodela.

Infirmerie : le pilier géorgien Sergo Abramishvili est en congès. Paul Gabrillagues, habituel capitaine des soldats roses, ne devrait pas faire le déplacement dans le Var, conduisant ainsi le staff parisin à titulariser l’habituel flanker Tanginoa Halaifonua dans la cage, aux côtés de l’international Pierre-Henri Azagoh. Lester Etien, très polyvalent, devrait de son côté débuter au centre, l’Anglais Joe Marchant étant légèrement blessé depuis le match face aux Rochelais.

Le XV probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Seuteni ou West, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Reus, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Botia, 8. Cancoriet, 6. Pa. Boudehent ; 5. Skelton, 4. Lavault ou Picquette ; 3. Atonio, 2. Lespiaucq, 1. Wardi ou Sclavi.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Sclavi ou Penverne, 18. Picquette ou Lavault, 19. Tanga, 20. Alldritt, 21. Berjon, 22. Bollengier, 23. Colombe.

Infirmerie : si Rhule peut enfin s’entraîner, c’est encore trop tôt pour Bourgarit, touché à l’épaule en Champions Cup. Même si la douleur, d’ordre musculaire, ne devrait pas l’éloigner des terrains « trop longtemps ». Le staff reste privé de Nowell (main), Paiva (genou) et Haddad (genou). Exclu à Paris samedi dernier, Danty est suspendu avant son passage en commission de discipline mercredi prochain. Thomas, lui, a purgé sa suspension et postule. Alldritt, qui a repris l’entraînement collectif mercredi, fait son grand retour à la compétition.

Le XV probable de Toulouse : 15. Mallia ou Capuozzo ; 14. Capuozzo ou Delibes, 13. Guitoune, 12. Chocobares, 11. Tauzin ; 10. Germain ou Mallia, 9. Graou ou Germain ; 7. Placines, 8. T. Ntamack, 6. Willis ; 5. Fa’asalele, 4. Brennan ; 3. Laulala ou Ainu’u, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Mauvaka ou Cramont, 17. Ainu’u ou Laulala, 18. Vergé, 19. Castro-Ferreira ou Placines ; 20. E. Retière ou Graou, 21. Tauzin ou Delibes, 22. Bituniyata ou Barassi, 23. Laulala ou Merkler.

Infirmerie : de nombreux joueurs, très utilisés depuis le début de saison, ont été laissés au repos pour ce déplacement. En revanche, le club va retrouver Paul Graou, blessé à une cheville ces dernières semaines. Julien Marchand, Jack Willis, Juan Cruz Mallia, Théo Ntamack et Ange Capuozzo avaient déjà fait leur retour récemment. Tous seront sur le pont ce samedi soir. Dorian Aldegheri (cervicales), Thibaud Flament (pied), Paul Costes (genou) et Arthur Retière (ischios) sont toujours absents. Romain Ntamack (genou) est en phase de rééducation.

Le XV probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Botitu, 11. Hulleu ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Babillot (cap.), 8. Ardron, 6. Cope ; 5. Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Guérois, 18. Vanverberghe, 19. Delaporte, 20. Fernandez, 21. Le Brun ou Goodhue, 22. Raisuqe, 23. Chilachava.

Infirmerie : Adrea Cocagi purge toujours sa peine de suspension consécutive au carton rouge qu’il a reçu face à Edimbourg en Champion Cup. Romain Macurdy a subi une opération à une épaule visant à réduire une luxation et son absence est estimée à quatre mois. Quentin Walcker soigne quant à lui une pubalgie, tout comme Matthew Tierney qui revient, lui, d’une blessure à une cheville. Retour envisagé autour du 10 janvier pour Ryno Pieterse après sa blessure à un poignet survenue au mois d’octobre. Martin Laveau et Filipo Nakosi sont de retour à l’entraînement, tout comme Jack Goodhue qui pourrait postuler pour intégrer le groupe pour la réception de Perpignan.

Le XV probable de Perpignan : 15. Dupichot ou Barraque ; 14. Veredamu, 13. Sawailau, 12. De La Fuente (cap.), 11. Acebes ; 10. Allan, 9. Ecochard ; 7. Oviedo, 8. Fa’aso’o, 6. Bachelier ; 5. Tanguy, 4. Orie ; 3. Roelofse, 2. Lam, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Jincharadze, 17. Lotrian, 18. Tuilagi, 19. Sobela, 20. Rodor, 21. McIntyre, 22. Dubois, 23. Joly.

Infirmerie : le demi de mêlée Tom Écochard fut victime d’une légère béquille contre Bayonne sans conséquence alors que le retour de Sadek Deghmache se précise à ce poste également. Alivereti Duguivalu devrait manquer les quatre prochaines semaines. La troisième ligne doit faire face à plusieurs défections puisque Lucas Velarte, Kélian Galletier, Alan Brazo et Mathieu Ugena ne seront pas disponibles pour ce déplacement.