C'est le choc de cette fin d'année, La Rochelle recevra Toulouse ce samedi soir. Entre une équipe toulousaine longue au démarrage et une équipe rochelaise en plein doute, cette rencontre vaudra son pesant d'or pour la suite de la saison. Dans ViàMidol Des Mauls et Débats on fait le point sur l'ensemble du championnat à l'aube de la nouvelle année.

Cette semaine, dans viàMidol Des Mauls et Débats, les journalistes ont analysé les dernières rencontres de 2023 en Top 14. Un large coup d'œil a été dressé sur l'affiche du week-end : La Rochelle - Toulouse. Le point sur le top 6, le beau début de saison de la Section paloise ainsi que la lutte pour le maintien, tour d'horizon du championnat avant de fêter le nouvel an avec notre chroniqueur Xavier Garbajosa.