Sue la deuxième partie du championnat, les Violets, avant-derniers de Nationale, doivent enfin relever la tête. Avec quelques ajustements.

Il paraît que derrière les nuages, il y a toujours un peu de soleil. Le souci à Bourg-en-Bresse cette saison, c’est que le brouillard est sacrément épais. Les Bressans ont connu 11 revers en 14 matchs. Le club visait la Pro D2 il y a quelques mois, il espère désormais un simple maintien. La chute des Violets est vertigineuse et inédite. Le manager Fabrice Estebanez a été écarté, remplacé à la tête de l’équipe première par Richard Savey, responsable du centre de formation. Un regain s’est fait sentir suite au changement (trois succès compilés en un mois) mais depuis l’équipe a des difficultés à relever complètement la tête.

Un ouvreur à la relance

Il y a quinze jours, le retour du souriant ouvreur Thibault Olender a donné un peu de baume aux cœurs des supporters. Parti il y a deux ans à Rouen pour rester en Pro D2, l’ancien Violet a intégré l’équipe alors qu’elle préparait son déplacement à Carcassonne (défaite 17-10). Encore tout jeune (23 ans), il revient après deux exercices contrastés, une bonne première saison à Rouen (16 matchs de Pro D2) puis un début de deuxième difficile (aucune feuille de match). L’USB était en délicatesse sur ce poste avec les blessures de Zeilinga et Lacombe, Olender avait besoin de se relancer. Une opération gagnant-gagnant. "C’est une opportunité pour moi de me relancer, confie l’ouvreur. Dans un club historique de l’Ain, qui ne mérite pas la place où il est aujourd’hui. J’espère apporter du positif, de la bonne humeur et tout ce que j’ai pu apprendre auparavant". Il revient avec un bagage plus garni, un jeu qui a évolué. "La Pro D2 demande beaucoup d’alternance, rappelle-t-il. Avec du jeu au pied de pression et aussi sentir, construire son match. J’ai beaucoup progressé là-dessus. Après, j’ai gardé ma fougue et ce que je sais apporter. J’aime bien jouer mais je ne vais pas le faire n’importe comment". En résumé, Thibault Olender lève un peu plus la tête. Cela tombe bien, l’USB a besoin d’un guide pour mener son jeu.

Bien sûr, il ne faut pas non plus trop attendre du jeune ouvreur. Il va amener son enthousiasme, une certaine dose d’insouciance et son envie de jouer. Mais il est surtout très à l’aise lorsqu’il joue dans une équipe qui avance. Pas forcément le cas de l’USB jusqu’ici. "Nous n’attendons pas de Thibault qu’il nous sauve, confirme l’entraîneur Richard Savey. L’idée, c’est qu’il amène sa fraîcheur mentale et sa perception sur le secteur offensif. Il a acquis une certaine expérience et revient plus mature". Par ailleurs, le staff doit désormais composer sans son ailier Malcolm Bertschy, libéré pour raisons personnelles. Pour le remplacer, l’USB cherche un polyvalent, centre-ailier. À la question d’un renfort en deuxième ligne, Richard Savey indiquait avant Carcassonne : "Si nous avons une opportunité, nous le ferons. Mais à ce jour, il n’y a rien de concret". Le club s’est notamment renseigné sur un jeune joueur pour renforcer ce poste. Le groupe bressan a besoin d’enthousiasme et d’un nouvel élan. "Nous n’avons pas le droit de baisser les bras, confiait le troisième ligne Loïc Baradel après le revers devant Bourgoin. Nous avons le droit d’être déçus mais nous n’avons pas le droit d’être résignés. Il faut que l’on retourne au mastic. Faire le dos rond car notre devoir est de ne rien lâcher. Parce que ce club doit revivre de belles aventures". Et enfin ressortir de ce maudit brouillard.